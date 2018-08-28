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МИД: Мы настаиваем на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение закрытого типа
29.08.2018 15:46 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство иностранных дел Беларуси настораживает факт получения травм белорусом Юрием Политикой, которого в Украине обвиняют в шпионаже. Ведомство настаивает на переводе белоруса в лечебное учреждение закрытого типа. Об этом в комментарии БелаПАН
Напомним, сегодня
«МИД внимательно следит за процессом. Нас очень настораживает факт получения обвиняемым травм, одна из которых может быть классифицирована как тяжкое телесное повреждение. Не стоит забывать и о ранее подававшихся белорусским гражданином жалобах о применении к нему незаконных методов дознания. Все это требует тщательнейшего разбирательства, поэтому мы настаиваем на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение закрытого типа и проведении дополнительного медицинского обследования», — заявил Анатолий Глаз.
29 августа Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк
За что задержали белоруса?
Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. С июня его держат в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности
Генеральная прокуратура Беларуси
Белорусская Генпрокуратура также
В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение: ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Срок содержания его под стражей продлен до 26 февраля.
Юрий Политика также
В Минске, напомним, почти одномоментно с процессом в Чернигове начался суд над украинцем Павлом Шаройко, которого также обвиняли в шпионаже. По данным КГБ Беларуси, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд над Шаройко начался в середине февраля и проходит
В мае стало известно, что Верховный суд Беларуси
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Министерство иностранных дел Беларуси настораживает факт получения травм белорусом Юрием Политикой, которого в Украине обвиняют в шпионаже.
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