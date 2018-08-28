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Производитель в Верховном суде отбился от претензий КГК на 4,55 млн рублей

29.08.2018 16:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Верховный суд признал недействительным предписание Комитета госконтроля к ОАО «Минск Кристалл» о возмещении в бюджет использованных не по назначению средств бюджета, сообщила пресс-служба Верховного суда.


КГК после проверки производителя алкогольной продукции в январе 2018 года пришел к выводу, что «Минск Кристалл» использовал средства республиканского бюджета, возмещенные по указу президента № 231 о стимулировании высокоэффективных производств, не по целевому назначению. Возмещенные проценты производитель направил на уплату налогов, сборов, других платежей в бюджет, зарплату, оплату электроэнергии, а не на инвестпроекты.

На основании акта проверки КГК потребовал возместить в бюджет 4,550 млн рублей с процентами. «Минск Кристалл» не согласился с предписанием и обратился в Верховный суд с заявлением о признании его недействительным. Аргументы производителя: суммы, затраченные предприятием на реализацию инвестпроектов, превосходят суммы, возмещенные из бюджета. При этом положенные ему указом бюджетные средства поступали на расчетный счет предприятия без его уведомления и налоговый орган списывал их в бесспорном порядке в счет уплаты обязательных платежей в бюджет вне зависимости от намерений предприятия.

ОАО «МИНСК Кристалл» действительно реализует крупный инвестпроект — строит завод в промзоне «Колядичи-2».

При рассмотрении дела суд установил, что в рамках указа № 231 и постановлений Совмина «МИНСК Кристалл» получил из республиканского бюджета проценты по заключенному для реализации инвестпроекта кредитному договору в размере 5,1 млн рублей. При этом заявитель за 2014−2017 годы уплатил в счет погашения основного долга по кредитам 6,6 млн рублей, в счет процентов — 11,6 млн. То есть на реализацию инвестпроектов направлено 26,3 млн рублей, что в несколько раз превышает размер полученных бюджетных средств.

КГК ссылался на то, что указанный в постановлении Совмина инвестпроект завершен и направление денег на погашение взятого под него кредита — нецелевое использование средств.

Суд счел, что раз кредит получен на инвестпроект, то его погашение — часть реализации. При этом указом № 231 и постановлениями не предусмотрено открытие для возмещаемых бюджетных средств отдельного счета, как не оговорен и конкретный срок поступления бюджетных средств и необходимость уведомления об этом предприятия, которое вело обычную хозяйственную деятельность.

Суд отметил, что согласно директиве президента № 4 о развитии предпринимательской инициативы в случае неясности или нечеткости предписаний актов законодательства решения принимают в пользу субъектов предпринимательской деятельности. Напомнили и про декабрьский декрет № 7 с его презумпцией добросовестности субъектов хозяйствования и приоритетной направленности работы контролеров на профилактику.

Верховный суд признал решение КГК недействительным. Решение вступило в законную силу с момента его объявления.

Как ранее сообщалось, в 2015 году был создан крупный государственный алкогольный холдинг. Управляющей компанией стал «Минск Кристалл». В состав холдинга вошли ряд крупных производителей алкогольных напитков из других регионов: «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», «Гродненский ликеро-водочный завод», «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Мозырский спирто-водочный завод» и «Пищевой комбинат «Веселово», а также сбытовая компания «Минск Кристалл Трейд». В начале года КГК уже сообщал о претензиях к холдингу.

 
Теги: Минск
 
 
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Верховный суд признал недействительным предписание Комитета госконтроля к ОАО "Минск Кристалл" о возмещении в бюджет использованных не по назначению средств...
 
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