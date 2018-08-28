Золотой трактор МТЗ представили на выставке в Новосибирске

Фото ООО "МТЗ-Сибирь"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотой трактор МТЗ "BELARUS-82" представили на выставке "Технопром-2018" в Новосибирске, которую посетил накануне Президент Владимир Путин, сообщает БЕЛТА.

Как рассказали в эфире телеканала ОНТ , для большего эффекта стенд официального дилера Минского тракторного завода оснастили профессиональным световым оборудованием - и легендарный "BELARUS-82", как говорится, заиграл. "Машина все же не из золота, как кажется на первый взгляд. Доработанную модель трактора покрыли драгоценной пленкой", - отметили в дневном выпуске новостей.

Как оказалось, это стало не просто маркетинговым ходом: модель самого продаваемого в мире белорусского трактора в золотом обличии заказал один из сибирских покупателей .

"Почему он в золоте? Потому что, во-первых, это специальный заказ дилера. Во-вторых, исполнением в золоте мы хотели подчеркнуть, что это самая популярная в мире модель тракторов "Беларус". Это флагман белорусского машиностроения", - подчеркнул генеральный директор торгового дома "МТЗ-Сибирь" Дмитрий Белайц.

Не прошел мимо белорусского трактора и Президент России Владимир Путин. Глава государства оценил идею и оставил автограф руководителям дилерского центра МТЗ.

Обратил внимание на машину и трехкратный олимпийский чемпион, уроженец Новосибирска и депутат Государственной думы Александр Карелин.

Международный форум технологического развития "Технопром" проводится в Новосибирске ежегодно. Это одно из крупнейших технологических мероприятий России. На нем традиционно принимают решения, влияющие на развитие экономики страны, выступают чиновники высшего уровня, главы компаний-лидеров отрасли, презентуют новейшие инновационные разработки и привлекают миллиарды инвестиций в высокотехнологичные и инновационные стартапы.-0-

Фото ООО "МТЗ-Сибирь"