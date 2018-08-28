|
Золотой трактор МТЗ представили на выставке в Новосибирске
29.08.2018 16:31 — Новости Экономики | БелТА
Фото ООО "МТЗ-Сибирь"
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотой трактор МТЗ "BELARUS-82" представили на выставке "Технопром-2018" в Новосибирске, которую посетил накануне Президент Владимир Путин, сообщает БЕЛТА.
Как рассказали в эфире телеканала
Как оказалось, это стало не просто маркетинговым ходом: модель самого продаваемого в мире белорусского трактора в золотом обличии заказал один из сибирских покупателей .
"Почему он в золоте? Потому что, во-первых, это специальный заказ дилера. Во-вторых, исполнением в золоте мы хотели подчеркнуть, что это самая популярная в мире модель тракторов "Беларус". Это флагман белорусского машиностроения", - подчеркнул генеральный директор торгового дома "МТЗ-Сибирь" Дмитрий Белайц.
Не прошел мимо белорусского трактора и Президент России Владимир Путин. Глава государства оценил идею и оставил автограф руководителям дилерского центра МТЗ.
Обратил внимание на машину и трехкратный олимпийский чемпион, уроженец Новосибирска и депутат Государственной думы Александр Карелин.
Международный форум технологического развития "Технопром" проводится в Новосибирске ежегодно. Это одно из крупнейших технологических мероприятий России. На нем традиционно принимают решения, влияющие на развитие экономики страны, выступают чиновники высшего уровня, главы компаний-лидеров отрасли, презентуют новейшие инновационные разработки и привлекают миллиарды инвестиций в высокотехнологичные и инновационные стартапы.-0-
Фото ООО "МТЗ-Сибирь"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотой трактор МТЗ "BELARUS-82" представили на выставке "Технопром-2018" в Новосибирске, которую посетил накануне Президент Владимир Путин,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)