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Беларусь получила от "налога на Google" в I полугодии Br6,7 млн

29.08.2018 17:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь получила от "налога на Google" в I полугодии Br6,7 млн
Фото Pixabay

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бюджет получил от "налога на Google" в I полугодии Br6,7 млн. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

На учете в налоговой состоит 48 иностранных организаций, которые уплачивают "налог на Google". Среди них - Google, Amazon, Apple, Netflix, Linkedin, Booking, Uber, Wargаming, Viber, Microsoft.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в Беларуси иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, являются плательщиками НДС. При взимании налога применяется стандартная ставка в 20%. По итогам I квартала нынешнего года зарубежные компании - поставщики электронных услуг уплатили НДС на сумму Br3,1 млн. Ранее МНС, оценивая бюджетную эффективность нововведений, отметило, что достигнутые результаты превысили затраченные на это ресурсы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бюджет получил от "налога на Google" в I полугодии Br6,7 млн. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства...
 
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