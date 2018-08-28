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Очередной форум предпринимателей, организованный РОО "Перспектива", состоится 1 октября

29.08.2018 16:03 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 29 августа. Очередной форум предпринимателей, организованный РОО "Перспектива", состоится 1 октября. Как сообщается на сайте организации, он откроется в 12.00 в Доме Москвы в Минске.

"Совсем недавно у нас в стране сменился экономический блок правительства, который ставит амбициозные задачи по повышению уровня жизни населения и делает громкие заявления о приверженности и большой значимости развития малого и среднего бизнеса. Поэтому нам всем нужно подвести промежуточные итоги и поставить определенные ориентиры правительству для решения проблем у ИП, чтобы уже на итоговом годовом форуме в декабре дать первые оценки чиновникам", — отмечают организаторы.

Как сообщал ранее БелаПАН председатель "Перспективы" Анатолий Шумченко, провести форум в начале осени было решено во многом из-за поступивших из регионов обращений предпринимателей. ИП встревожены тем, что им в работе приходится сталкиваться с новыми проблемами, в то время как старые не решены.

"Ко всем многочисленным проблемам добавились еще так называемые онлайн-чеки, которые необходимо брать от ИП Российской Федерации. Предприниматели не знают, какой будет ответственность, если не будет этих онлайн-чеков, а также кто будет отвечать, если онлайн-чеки в наличии признают недействительными. Мы посылали запросы в госорганы, но внятных ответов до сих пор не получили. Кроме того, форум будет актуальным на фоне того, что Министерство по налогам и сборам изучает различные мнения о введении патентов и работе по упрощенной системе, о чем мы неоднократно говорили", — отметил Шумченко.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Очередной форум предпринимателей, организованный РОО "Перспектива", состоится 1 октября. Как сообщается на сайте организации, он откроется в...
 
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