|
Очередной форум предпринимателей, организованный РОО "Перспектива", состоится 1 октября
29.08.2018 16:03 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 29 августа. Очередной форум предпринимателей, организованный РОО "Перспектива", состоится 1 октября. Как сообщается на
"Совсем недавно у нас в стране сменился экономический блок правительства, который ставит амбициозные задачи по повышению уровня жизни населения и делает громкие заявления о приверженности и большой значимости развития малого и среднего бизнеса. Поэтому нам всем нужно подвести промежуточные итоги и поставить определенные ориентиры правительству для решения проблем у ИП, чтобы уже на итоговом годовом форуме в декабре дать первые оценки чиновникам", — отмечают организаторы.
Как сообщал ранее БелаПАН председатель "Перспективы" Анатолий Шумченко, провести форум в начале осени было решено во многом из-за поступивших из регионов обращений предпринимателей. ИП встревожены тем, что им в работе приходится сталкиваться с новыми проблемами, в то время как старые не решены.
"Ко всем многочисленным проблемам добавились еще так называемые онлайн-чеки, которые необходимо брать от ИП Российской Федерации. Предприниматели не знают, какой будет ответственность, если не будет этих онлайн-чеков, а также кто будет отвечать, если онлайн-чеки в наличии признают недействительными. Мы посылали запросы в госорганы, но внятных ответов до сих пор не получили. Кроме того, форум будет актуальным на фоне того, что Министерство по налогам и сборам изучает различные мнения о введении патентов и работе по упрощенной системе, о чем мы неоднократно говорили", — отметил Шумченко.
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 августа. Очередной форум предпринимателей, организованный РОО "Перспектива", состоится 1 октября. Как сообщается на сайте организации, он откроется в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)