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"Экономика на пальцах". Больше не добытчик, или С чем приехал Лукашенко из Сочи
29.08.2018 21:03 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 30 августа в 15.25.
Очередная программа Сергея Чалого «Экономика на пальцах» будет посвящена
Автор программы попробует разобраться во всем сказанном, а также разберет
Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 30 августа в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.
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В очередной программе Сергея Чалого мы поговорим про итоги поездки Лукашенко в Сочи и первые слова обновленного правительства.
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