"Экономика на пальцах". Больше не добытчик, или С чем приехал Лукашенко из Сочи

Программа появится в прямом эфире 30 августа в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Очередная программа Сергея Чалого «Экономика на пальцах» будет посвящена визиту президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи , где он встретился со своим российским коллегой. Итоги этой встречи подвел сам Александр Григорьевич в эфире «Беларусь 1». Мы узнали кое-что новое про нефтяные вопросы , а также про страхи президента .

Автор программы попробует разобраться во всем сказанном, а также разберет первые слова (даже не действия) обновленного правительства.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 30 августа в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.