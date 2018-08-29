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Легковушки, обувь, сахар. Что лежит на складах белорусских производителей

30.08.2018 09:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Промышленное производство в январе-июле 2018 года выросло на 7,5% к уровню аналогичного периода 2017 года, а соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства снизилось, составив 59,3% против 60,5% в январе-июле 2017 года. При этом, по информации Белстата, немало позиций, где на складах скопилось товара значительно больше, чем выпускается за месяц.


Фото: Павел Мурашко

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции по итогам семи месяцев сложился в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,4 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 2 раза), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).

За июль 2018 года запасы готовой продукции на складах промпредприятий снизились на 30,2 млн рублей и на 1 августа 2018 года составили 4,188 млрд рублей.

Традиционно большое влияние на запасы складов влияет сезонность. Однако полностью разгрузить склады, к примеру, сахара, пока не удалось, хотя запасы по сравнению с началом года снизились почти в 6 раз. Многократное превышение по отношению к среднемесячному объему производства тут объясняется тем, что выпуск летом упал до минимума (0,2 тысячи тонн в июле). И хотя скоро начнется переработка сахарной свеклы нового урожая, а госрегулирование цен продлено до конца года, спокойной жизни производителям ожидать не приходится. Вопрос конкуренции с дешевой российской продукцией отодвигается, но пока не решен.

Еще по ряду позиций на товар на складах заметно превышает тот, что выпускается за месяц. Это, к примеру, обувь (4,2 млн пар, в 5,8 раза больше среднемесячного объема производства), подшипники (893 тысяч штук, в 9,5 раз больше среднемесячного выпуска), льняные ткани (7,5 млн кв. м, в 3,7 раза больше), не разобранные за сезон велосипеды (10,9 тысячи штук, в 2,2 раза больше).

Сезонно на минимуме оказались к августу складские запасы холодильников, не выросли запасы телевизоров, активно разбирать которые начнут в конце года.

А вот запасы легковых автомобилей, на которые после запуска завода «БелДжи» обращается особое внимание, выросли — на 1 января на складах было 770 легковушек, на 1 августа — уже 1348 штуки. Объем выпуска за июль составил 562 автомобиля. Как ранее сообщалось, еще весной планировалось выйти на 1000 автомобилей в месяц. Проектная мощность «Белджи» составляет 60 тысяч автомобилей в год. К концу нынешнего года предполагается выпускать уже 2 тысяч автомобилей в месяц. По итогам 2019 года стоит задача произвести 25 тысяч автомобилей, в 2020-м — 35 тысяч. На проектную мощность предприятие выйдет в 2021 году.





 
 
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По ряду позиций на складах скопилось товара заметно больше, чем выпускается за месяц. Это обувь (4,2 млн пар, в 5,8 раза больше среднемесячного выпуска), льняные ткани...
 
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