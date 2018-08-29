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Легковушки, обувь, сахар. Что лежит на складах белорусских производителей
30.08.2018 09:03 — Новости Экономики | Tut.by
Промышленное производство в январе-июле 2018 года выросло на 7,5% к уровню аналогичного периода 2017 года, а соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства снизилось, составив 59,3% против 60,5% в январе-июле 2017 года. При этом, по информации Белстата, немало позиций, где на складах скопилось товара значительно больше, чем выпускается за месяц.
Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции по итогам семи месяцев сложился в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,4 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 2 раза), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).
За июль 2018 года запасы готовой продукции на складах промпредприятий снизились на 30,2 млн рублей и на 1 августа 2018 года составили 4,188 млрд рублей.
Традиционно большое влияние на запасы складов влияет сезонность. Однако полностью разгрузить склады, к примеру, сахара, пока не удалось, хотя запасы по сравнению с началом года снизились почти в 6 раз. Многократное превышение по отношению к среднемесячному объему производства тут объясняется тем, что выпуск летом упал до минимума (0,2 тысячи тонн в июле). И хотя скоро начнется переработка сахарной свеклы нового урожая, а госрегулирование цен
Еще по ряду позиций на товар на складах заметно превышает тот, что выпускается за месяц. Это, к примеру, обувь (4,2 млн пар, в 5,8 раза больше среднемесячного объема производства), подшипники (893 тысяч штук, в 9,5 раз больше среднемесячного выпуска), льняные ткани (7,5 млн кв. м, в 3,7 раза больше), не разобранные за сезон велосипеды (10,9 тысячи штук, в 2,2 раза больше).
Сезонно на минимуме оказались к августу складские запасы холодильников, не выросли запасы телевизоров, активно разбирать которые начнут в конце года.
А вот запасы легковых автомобилей, на которые после запуска завода «БелДжи» обращается особое внимание, выросли — на 1 января на складах было 770 легковушек, на 1 августа — уже 1348 штуки. Объем выпуска за июль составил 562 автомобиля. Как ранее
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По ряду позиций на складах скопилось товара заметно больше, чем выпускается за месяц. Это обувь (4,2 млн пар, в 5,8 раза больше среднемесячного выпуска), льняные ткани...
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