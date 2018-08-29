Александру Лукашенко исполняется 64 года

Сегодня президенту Беларуси исполняется 64 года. Александр Лукашенко традиционно проведет его «в рабочем режиме».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сам глава государства отмечает праздник 31 августа. В 2010 году в биографию президента, размещенную на его официальном сайте, внесли изменения: дата рождения поменялась с 30 на 31 августа 1954 года.

В президентской администрации БелаПАН тогда пояснили: мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила сына в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи. Но новорожденного записали на 30 августа, по дате поступления роженицы в роддом. А после рождения младшего сына Николая президент начал интересоваться у матери подробностями своего появления на свет и выяснил, что фактически отмечать день рождения надо в последний день лета.

Обычно Александр Лукашенко 31 августа проводит на рабочем месте. Этот год не стал исключением.

— В графике президента на 31 августа запланированы стандартные рабочие мероприятия, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Какие именно мероприятия пресс-секретарь не уточнила, но, например, в прошлом году Александр Лукашенко в этот день протестировал Tesla и провел совещание по развитию белорусского автомобилестроения.



Фото: БЕЛТА

В 2010 году, когда в биографию президента внесли изменения, Александр Лукашенко провел 31 августа в фермерском хозяйстве Михаила Шруба в Житковичском районе.



Фото: president.gov.by

Несколько раз в этот день президент посещал школы. Например, в 2015 году в этот день президент посещал среднюю школу № 56 Минска, где напутствовал школьников .



Фото: president.gov.by

«Каждый день делайте шаг к своей мечте, и она обязательно сбудется, — пожелал тогда Александр Лукашенко на торжественной линейке школьникам. — Не тратьте время даром, посвятите свой досуг спорту, чтению книг, полезным общественным делам». Там же глава государства высказал мнение, что учение не должен, отучившись 6−7 часов в школе, приходил домой и еще 5−6 часов готовил домашнее задание".

Впервые Александр Лукашенко был избран президентом в 39 лет. Он побеждал на выборах пять раз: 10 июля 1994 года, 9 сентября 2001 года, 19 марта 2006 года, 19 декабря 2010 года и 11 октября 2015 года.