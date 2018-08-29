Борисов — родина «БАТЭ», промышленный центр, где «квадрат» жилья на «вторичке» стоит 1100 рублей





Портал Realt.by побывал в Борисове и готов рассказать о городе на Березине. Нашим экскурсоводом был директор местного агентства недвижимости « Стахановское » ООО «Центр недвижимости "Пакодан"» Евгений Голомзик.



Центр нового Борисова притягивает инвесторов Наша экскурсия начинается с центра города — проспекта Революции. Евгений рассказывает, что на главной магистрали города преобладает старый жилищный фонд («сталинки», «хрущевки»), поэтому квартиры здесь не самые дорогие в городе. Например, «хрущевку» можно купить за 17-18 тысяч долларов.



Такие же дома видим и на улице Чапаева, которая расположена перпендикулярно проспекту и площади. Сейчас она утопает в цветах и зелени.



Центр города стал местом притяжения для инвесторов. Пожалуй, в этом заключается его основное достоинство. Предприниматели активно покупают здесь квартиры на первых этажах жилых домов, переводят их в нежилой фонд и открывают различные магазины и пункты оказания услуг.





Выезжаем на Центральную площадь. Здесь находится здание райисполкома, на переднем плане сохранился памятник В.И. Ленину.



Рядом расположено историческое здание бывшего Штаба 65-й танковой армии, которая была сформирована в 1942 году и прошла свой боевой путь от Сталинграда до Восточной Пруссии. — Центр города потихоньку облагораживают, но последний раз серьезные работы проводились несколько лет назад, к 900-летию Борисова, — уточняет Евгений.

Проезжаем мимо Дома культуры, Привокзальной площади и здания автовокзала, а затем направляемся в Залинейный район города, который расположен за веткой «железки».





Дом культуры

Дом Колодеева — кладезь истории города Останавливаемся у дома-усадьбы И.Х. Колодеева, в котором в конце XIX — начале XX веков жил и работал помещик, меценат и исследователь края по Отечественной войне 1812 года Иван Колодеев.



В экспозиционных залах представлены различные исторические материалы о войне 1812 года и борисовском крае (книги, фотокопии картин, гравюр, фотографий, сувенирная продукция и т.д.). Постоянно работает галерея местных художников и экспозиция «Евреи Борисовщины». Воссоздал дом Колодееваза собственные средства борисовский бизнесмен Владимир Слесарев.







Отсюда открывается панорамный вид на окрестности, реку и железнодорожный мост.



Напротив Дома Колодеева находится спичечная фабрика — старейшее в городе предприятие, открытое в 1901 году. Немного позднеена фабрике был созданфанерный цех. Во время приватизации госсобственности в 1998 годуна ее базе былосоздано деревообрабатывающее предприятие «Борисовдрев».Сегодня, кроме спичек, здесь выпускают МДФ и фанеру. В Залинейном районе получило прописку и одно из знаковых предприятий города — ОАО «Борисовский ДОК», которому исполнилось более 100 лет.



Сегодня это крупнейшее деревообрабатывающее предприятие в стране, где производятся пиломатериалы, вагонка, блок-хаус, половая доска, погонажные изделия. Предприятие одно из первых в республике наладило выпуск клееного бруса и домов из него, садовых домиков, а также топливных гранул.





В районе преобладает частная застройка. Многоквартирных домов всего три. — Продать квартиру в этих домах очень сложно. Район находится за «железкой», удален от центра, да и сами дома далеко не новые, — говорит директор агентства. — Никто не хочет ехать сюда жить.





Место, откуда начинался город Березина разделяет Борисов на две части — старыйи новый город.



Чтобы попасть из одной части в другую, надо пройти через рекупо пешеходному мосту, либо проехать по автомобильному, либо по железнодорожному. Сейчас через Березину строится второй автомобильный мост. После сдачи объекта в эксплуатацию горожане сократят время на поездки. Сразу за мостомнаходится завод агрегатов, где производят комплектующие для дизельных двигателей к автотракторной технике.





Всердцестарого города Евгений показывает нам место основания Борисова. В литовских летописях город впервые упоминается в 1102 году. В XII веке на этом месте был построен деревянный замок, а в середине XIX века вырос новый замок из кирпича. Сегодня здесь можно увидеть лишь фрагменты здания, которое является историко-культурной ценностью.



— Во времена СССР рядом с замком настроили много домов. Сейчас сносить их слишком дорого. Поэтому пока никто не берется за реконструкцию и реставрацию замка, — рассказывает Евгений. В центре старого Борисова на рыночной площади находится одна из самых главных достопримечательностей города — Воскресенский собор. Он построен в 1874 году, реконструирован — в 2011.



Рядом с собором установлен памятник основателю города князю Борису.



На старой площади, где проводились ярмарки, сохранились торговые ряды. Сейчас внутри них находится рынок.





—К внешнему облику старого города надо еще приложить руку, но, к сожалению, на все сразу не хватает денег, — говорит Евгений. В старом городе рядом с заводом агрегатов раскинулся большой микрорайон частной жилой застройки. По соседству с ним находится микрорайон многоэтажек, который в народе называют Болото. Раньше на этом месте было предприятие по производству торфа. Отсюда и пошло название микрорайона. Есть в старом городе и еще один микрорайон многоэтажной застройки Мелиоративный. Евгений рассказывает, что спрос на квартиры в старой части города заметно уступает спросу на жилье в новом. Дело в том, что основная часть предприятий расположена именно в новой части Борисова. Поэтому горожане предпочитают жить ближе к работе. Например, «однушку» в старом городе можно купить в среднем за 22 тысячи долларов.

По боевым местам 1812 года Возвращаемся в новый город и останавливаемся у исторического места — памятника «Батареи 1812 года».



Накануне войны с Францией надо было подумать об обороне Борисова от неприятеля. Около моста через Березину планировалось построить артиллерийские батареи. Но враг наступал быстро, и оборонительные насыпи и рвы завершить не удалось. Однако они сыграли свою роль при обороне города. Сейчас на этом месте остались только овраги и монумент. Далее направляемся на Брилевское поле. Это историческое место находится в 12 километрах от Борисова, между деревнями Студенка и Брили.



Именно здесь в ноябре 1812 года войска Наполеона, отступавшие на запад, форсировали Березину. И хотя после перехода через реку французская армия практически была уничтожена, историки оценивают исход сражения в пользу Наполеона. Совершив обманный маневр, полководец сумел избежать полного уничтожения своих войск. Память погибших при сражении российских и французских солдат увековечена. Сейчас на Брилевском поле стоят два мемориальных памятных знака в честь российских солдат и один — в честь французских. Последний установлен за деньги Франции. Сейчас каждый год на этом месте организуются костюмированные шоу. Ежегодно в праздниках принимают участие французские послы.

памятник российским солдатам



памятник французским солдатам



По дороге на Брилевское поле мы проехали через военный городок Ледище,микрорайон частной застройкиДымки и тренировочную базу футбольного клуба «БАТЭ». К слову, Дымки считаются одним из самых популярных городских районов. Директор агентства «Стахановское» рассказывает, что район застраивался в разное время. Здесь есть дешевые дома за 10-15 тысяч долларов и дорогие коттеджи до 100-150 тысяч долларов.



Улица Брилевская — самый престижный район многоэтажной застройки Направляемся на Брилевскую. Это самый молодой и популярный район в городе, который застраивался на протяжении последних восьми лет местным стройтрестом.



Квартиры здесь самые дорогие в Борисове благодаря новизне домов и удачным планировкам. Если в домах 90-х годов прошлого столетия на улицах Галицкого и Трусова «однушку» можно купить примерно за 24 тысячи долларов, то на Брилевской подобная квартира стоит до 30 тысяч долларов.



Через дорогу от Брилевской раскинулся большой военный полигон, где проходят учения.



Проезжаем по улице 50 лет БССР. Здесь находится так называемая «ученическая зона». В Борисове работают 24 средние школы, лицей, три гимназии, политехнический колледж, три средних специальных учебных заведения, три профтехучилища, музыкальная, художественная и хореографическая школы. Кстати, в этом году 8 выпускников гимназии № 1 и № 3, а также лицея набрали по 100 баллов по разным предметам на централизованном тестировании.

Гиганты промышленности Евгений рассказывает, что основная часть предприятий находится в новом городе. Мы направляемся к «БАТЭ» (Борисовский завод автотракторного электрооборудования) — одному из градообразующих предприятий Борисова, которое специализируется по выпуску стартеров и генераторов для двигателей грузовых и легковых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и спецтехники.



А вот и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». Предприятие занимает более 10 гектаров, имеет 5 основных цехов и вспомогательные службы. На заводе работает около 3000 человек. Здесь производят более 280 наименований лекарственных средств 12 фармакотерапевтических групп — дженериков, которые поставляются в 24 страны мира. На территории предприятия также расположено УП «Фребор», которое выпускает изделия медицинского назначения однократного применения.





Всего в Борисове насчитывается около 40 заводов и фабрик, примерно 20 совместных предприятий, 700 предприятий торговли и общественного питания всех форм собственности. В городе построены большие магазины «Корона», «АЛМИ», есть несколько магазинов сети «Евроопт» (один из них большой), несколько специализированных магазинов «Виталюр».









Евгений рассказывает, что после прихода нового мэра в Борисове стали активно реконструировать улицы. Сейчас основные работы ведутся на одной из центральных артерий города — улице Гагарина. После сдачи объекта в эксплуатацию вместо 4 здесь будет 6 полос с разделительной линией. В городе хорошо налажена работа общественного транспорта. Разработано много маршрутов автобусов и маршрутного такси. Билет на автобус стоит 50 копеек, на маршрутку — 80 копеек. Есть такси, которое за 5 рублей довезет в любую точку города (по типу «десяточки» в Минске). Борисов имеет хорошее сообщение и с Минском. Доехать до столицы можно на электричке, маршрутном такси, рейсовом автобусе.

Конечный пункт — «Борисов-Арена» Конечный пункт нашей экскурсии — футбольный стадион и домашняя площадка борисовского футбольного клуба «БАТЭ».



Строительство стадиона началось в ноябре 2010 года. Участок был выбран в лесном массиве рядом с трассой на Минск. 3 мая 2014 года состоялась церемония открытия арены, которая прошла перед финалом Кубка Беларуси по футболу между «Неманом» и «Шахтёром». Первый матч с участием «БАТЭ» на новом стадионе состоялся 8 мая 2014 года. Сегодня стадион вмещает более 13 тысяч зрителей. Есть в Борисове и такой объект, как спортивный комбинат, есть и ФОЦ.



Прежде чем попрощаться с нашим экскурсоводом Евгением и водителем Борисом, мы заехали в военный городок Печи, который расположен рядом с «Борисов-Ареной». Сейчас в городке базируется 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов.





Микрорайон Печи удален от центра нового города, но имеет свои преимущества. Он компактный, обеспечен собственной инфраструктурой, есть своя зона отдыха. Евгений говорит, что люди, которые здесь давно живут, не думают о переезде в другой район. В Печах есть «сталинки», «хрущевки», «брежневки», строятся и новые дома. Цены на них чуть ниже, чем в среднем по городу. Напоследок задаю вопрос Евгению: — Часто ли борисовчане продают квартиры и переезжают в Минск? — Всегда кто-то куда-то переезжает. Кто-то едет в Минск, ну а кто-то, наоборот, из Минска к нам. — Но ведь много борисовчан ездит каждый день на работу в столицу? — Так и минчане ездят на работу в Москву. Как люди рвутся в Рим, Париж, Лондон, так какая-то часть молодежи Борисова рвется в столицу. — Вы бы хотели переехать жить в Минск? — Зачем? Меня все устраивает в родном городе. Если чего не хватает, езжу в Минск. Кстати, и по работе часто бываю в столице. Задаю вопрос Борису:



— Вы бы хотели жить в Минске? — Мне в Борисове все нравится. Я люблю небольшие города. Живу в городе с 1992 года, с того момента, как нас переселили с Чернобыльской зоны. Сам родом из Брагина. У меня есть сын. Он учился в столице, потом женился, остался с женой работать в Минске. Три года они снимали в столице квартиру. Работа была, но перспектив на жилье никаких. Поэтому недавно они вернулись в Борисов. Встав на учет нуждающихся, через несколько лет у нас можно построить квартиру.

По дороге на Минск — остановка еще около одного гиганта По трассе на Минск между Борисовом и Жодино находится СЗАО «БЕЛДЖИ», где производят легковые автомобили Geely для внутреннего и внешних рынков.



Торжественное открытие завода состоялось в ноябре прошлого года. Основной пакет акций находится у ОАО «БЕЛАЗ» (55,5 %) и Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd., Китайская Народная Республика (33,2%).

