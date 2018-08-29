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Путин поздравил Лукашенко и обсудил с ним предстоящие встречи

30.08.2018 11:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и «тепло поздравил» его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.


Фото: Reuters

Сообщается, что главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне.

Ранее Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.

Напомним, согласно официальной биографии, Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 64 года.

 
 
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Сообщается, что главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне.
 
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Александру Лукашенко исполняется 64 года
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