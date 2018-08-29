Суриков: была попытка разобщить наше братство, и они продолжаются, но наша задача не допустить этого

Посол и посольство России в Беларуси должно работать на сближение двух народов и устранение «шероховатостей». Об этом на встрече с журналистами в связи с завершением своей дипломатической миссии в качестве Посла России в Беларуси заявил Александр Суриков.

В начале встречи с журналистами Александр Суриков рассказал о принципах работы посла России в Беларуси.

— Я проработал в Беларуси 12,5 лет, а нашим дипломатическим отношениям 25 лет. Самый главный принцип работы между двумя государствами — это сближение народов двух стран. Тем более, России и Беларуси. Мы народы одного славянского рода. И была попытка разобщить наше братство, и они продолжаются, но наша задача не допустить этого, — заявил Суриков.

Дипломат считает, что посольства и послы нужны для того, чтобы подать сигнал, как надо действовать государствам. А любой посол, любой страны должен отвечать этим задачам: максимально минимизировать шероховатости и противоречия в экономике, способствовать, чтобы в белорусском обществе были настроения на сближение двух народов.

— Когда я приехал в Беларусь, белорусов, желающих жить в союзе с Россией было 46%, а в союзе с Европой — 39%. Теперь же первых 65%, вторых — 20 с чем-то процентов. Вот задача посольств работать на сближение народов, — сказал Суриков.

Александр Суриков также высказался по поводу Союзного государства. По его словам над этим «брендом» надо работать.

— Все противники Союзного государства должны понимать, что ближе россиян и белорусов никого в мире нет, — считает посол.

Напомним, 24 августа Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси и спецпредставителем президента России «по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия». Александр Суриков занимал должность посла России в Беларуси 12 лет .

29 августа министр иностранных дел Владимир Макей поблагодарил Александра Сурикова за его вклад в развитие многоплановых отношений между Беларусью и Российской Федерацией.