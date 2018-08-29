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Суриков о спецпредставителе Бабиче: Это статус для России, в Беларуси он просто посол

30.08.2018 12:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Освобожденный на днях от должности посла России в Беларуси Александр Суриков не знаком с новым послом Михаилом Бабичем. Но в том, что он не карьерный дипломат, Суриков не видит проблемы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я тоже не был карьерным дипломатом, и Михаил Бабич не дипломат. Я его не знаю. Послы по российским стандартам на одной территории не пересекаются. Но думаю, он приедет, охарактеризует себя, встретится с вами, вы его узнаете, — рассказал Суриков.

Он также рассказал, что любой дипломат может быть принят в любом кабинете любого начальника. И особый статус Бабича как спецпредставителя российского президента для Беларуси ничего не решает.

— Этот статус российский, там. Тут, в Беларуси, он посол, — заявил Суриков.

До встречи с журналистами Александр Суриков встретился с Александром Лукашенко. И рассказал, что хорошо пообщался с белорусским президентом.

— Мы нормально пообщались. Это мощный, цепкий, сформировавшийся за долгие годы руководитель. У него главное на сегодня — не прибыль, а чтобы каждый человек в стране имел работу, это очень дорогого стоит. Чтобы человек имел возможность содержать свою семью, это уникальная на сегодня точка зрения, особенно во время бизнеса, когда важен не человек, а прибыль. И мне кажется, что только за это его белорусское общество должно уважать, — рассказал Суриков.

Напомним, 24 августа президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси. Бабич также назначен спецпредставителем президента России «по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия».

 
 
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Александр Суриков не знаком с новым послом Михаилом Бабичем. Но в том, что он не карьерный дипломат, Суриков не видит проблемы.
 
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