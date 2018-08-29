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Лукашенко подарил на прощание Сурикову деревянную карту Беларуси с достопримечательностями

30.08.2018 12:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 августа на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Я прекрасно понимаю, что такое посол и что он все равно является человеком относительно несвободным: он представляет точку зрения руководства страны, прежде всего президента. Тем не менее как русский человек, как человек, который немало прожил в той единой стране, Александр Александрович всегда видел Беларусь не как чужую. Мне это очень нравилось, и я это очень ценю», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси и знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах. Думаю, наши позиции тут совпадают. Мы люди, произошедшие от одного корня, мы народы одного дерева — россияне и белорусы. И никуда от этого не деться, как бы кто-то не умудрялся», — отметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что у Беларуси и России есть различные интересы, но они никогда не противоречили друг другу. «Я не зря сказал о том, что ангел-хранитель для Беларуси — Россия, точно так, как для России Беларусь, несмотря на разницу в величине — это не имеет в данном случае никакого значения», — заявил руководитель государства.

Президент поблагодарил российского дипломата за его работу в Беларуси и принимаемые усилия по укреплению двусторонних отношений между странами. «Ваша работа здесь останется в истории значимым событием. Дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков — посол Российской Федерации в Беларуси. Если будет так, я буду только доволен», — резюмировал Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что перед встречей у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в развитие достигнутых на прошлой неделе в Сочи договоренностей. Стороны согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств. Обсуждалась во время беседы и работа посла России в Беларуси. «И я ему сказал, что мы встречаемся с Александром Александровичем Суриковым, высказал свою точку зрения по поводу его работы. Он говорит: «Я очень рад, что ты так высоко ценишь работу нашего посла, он же больше десяти лет работает — конечно, это беспрецедентный случай», — рассказал Лукашенко.

Александр Суриков отметил, что работает в Беларуси уже 12 с половиной лет — это половина срока дипломатических отношений между странами. «Я поставил, наверное, своеобразный рекорд среди российских послов в Беларуси. Думаю, и в СНГ, честно говоря. Я очень благодарен вам в первую очередь за концептуально верную оценку наших взаимоотношений. За этот период благодаря вам, Владимиру Владимировичу, каким-то усилиям наших посольств удалось, несмотря иногда на шероховатости, сблизить позиции народов и России, и Беларуси», — обратил внимание дипломат.

Во время встречи президент вручил российскому послу подарки, среди них — вырезанная из дерева карта Беларуси с достопримечательностями.

 
 
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"Ваша работа здесь останется в истории значимым событием. Дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол...
 
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