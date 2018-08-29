Александр Суриков: Россия, как и Беларусь, ведет политику сближения с Западом

У России и Беларуси политически острых углов практически нет, есть лишь небольшие экономические вопросы, которые однажды будут решаться не через президентов, а через суд. Об этом на встрече с журналистами в связи с завершением своей дипломатической миссии в качестве посла России в Беларуси заявил Александр Суриков.



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— Но это всегда спор продавца с покупателем. И там не всегда добровольно один хочет дороже продать, второй дешевле купить. Это не сложность, но не очень хорошо влияет на общественное мнение, раз потом должен вмешиваться и решать спор президент, а не суд — к чему мы скоро придем. То есть если есть, то только экономические вопросы. Потому что политически у нас острых углов практически нет, политически мы стали ближе, — считает Суриков.

Александр Суриков с оттенком юмора относится к мнению, что Беларусь в последние годы свою внешнюю политику ведет с курсом «на Запад».

— А какую занимает позицию политика России? На сближение с Западом, в том числе с США. Мы тоже занимаем эту позицию, мы никак не препятствуем, а нормально наблюдаем, как Беларусь сближается с Западом. Ведь это общий тренд и нельзя из него выбиваться. Пусть не всегда есть успехи на этом направлении, но я вас уверяю, что они придут. Потому что мы соседи, мы на одном континенте, другого просто не дано, — сказал Суриков.

Напоследок бывший посол рассказал журналистам, что он планирует вернуться домой, в Сибирь, в Беларуси он дом не покупал, и заниматься семьей, детьми и внуками. Если кому-то понадобится помощь в дипломатических консультациях, то он готов ее оказать без заработной платы.

— У меня рабочего стажа — 60 лет. Я привык к тому обществу, в котором находился 12 лет, к доброте, уважению. Поэтому есть оттенок грусти, но есть и радость, все-таки я еду домой. Послы не имеют контракт, в России нет закона, сколько посол может находиться на своей должности. Наверное, я устраивал Российскую Федерацию, потому так долго находился тут. Есть еще и понятие возраста, на танцы я уже не хожу, — пошутил Суриков.