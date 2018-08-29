В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бюджетный контроллер Smartec для ограничения доступа в любое помещение Компания АРМО-Системы представила компактный универсальный контроллер ST-SC010 марки Smartec для организации работы автономной СКУД со считывателем любого...

Компания АРМО-Системы представила компактный универсальный контроллер ST-SC010 марки Smartec для организации работы автономной СКУД со считывателем любого производства. Контроллер имеет память на 500 пользователей и предусматривает 3 способа идентификации. Либо по карте, либо по коду, либо по карте и коду. Он оснащен входом Wiegand, форматы Wiegand 26 и 34, для подключения считывателя, поэтому совместим с большинством современных карт-ридеров. Следует отметить, что такие автономные СКУД могут контролировать и наружные двери, поскольку ST-SC010 работоспособен при температурах до 40 градусов ниже ноля, а для его программирования предусмотрены ИК-пульт и мастер-карты, которые входят в комплект поставки. ST-SC010 позволяет контролировать доступ в помещения и здания, удаленные от основного офиса, например, склады, поскольку для создания таких автономных СКУД не требуется прокладывать кабель от основной системы. Память контроллера рассчитана на хранение до 500 кодов идентификаторов, а питание он получает от источника постоянного тока напряжением 12 вольт. Немаловажно, что новинки работоспособны при температурах до 40 градусов мороза, что позволяет устанавливать их в неотапливаемых помещениях, а для отображения состояния автономных СКУД они снабжены двухцветным светодиодным индикатором.ST-SC010 легко программируется с помощью ИК-пульта или мастер-карт, входящих в комплект его поставки. Используя данные аксессуары, можно добавить в базу СКУД новые коды идентификационных карт и их группы, это групповая регистрация карт, или удалить их. При этом только ИК-пульт позволяет стирать из памяти RFID-код без физического присутствия самой карты, что востребовано в случае ее утери. С помощью пульта осуществляется также настройка варианта идентификации, режима управления замком и некоторых других функций, которые использует автономная СКУД. Важно отметить, что контроллер поддерживает копирование данных о пользователях из памяти другого устройства, что упрощает его настройку на объектах с уже имеющимися контроллерами.К достоинствам ST-SC010 следует отнести и наличие двух режимов работы реле замка, которые программируются с помощью пульта. В зависимости от человекопотока и назначения помещения, в которое ограничивают доступ автономные СКУД, данный контроллер позволяет запрограммировать реле на импульсный или триггерный режим. При работе в импульсном режиме, когда получено разрешение на проход, реле подает питание на замок в течение определенного, заранее заданного промежутка времени, например, 5 секунд, а при работе в триггерном продолжает подачу питания до повторной идентификации в СКУД. Последний режим особенно удобен при установке автономного контроллера на двери помещений, вход в которые должен оставаться свободным, например, в приемные часы.Высокий уровень безопасности обеспечивает простая конструкция автономного контроллера, которая предусматривает его установку внутри защищаемого помещения или здания, а считывателя снаружи на входе. Этим же обусловлена и намного более привлекательная стоимость, чем у устройств "два в одном". Так, монтируя считыватель снаружи помещения, а сам контроллер внутри него, можно снизить вероятность взлома по сравнению с автономной СКУД на базе пары считыватель-контроллер в одном устройстве. Дополнительно защитить объект от несанкционированного проникновения позволяет настройка варианта идентификации по карте и коду совместно, при этом ST-SC010 поддерживает режим идентификации в СКУД отдельно по коду или по карте.Совместимость с большинством считывателей обеспечивает интерфейс контроллера Wiegand, по которому осуществляется взаимодействие между ним и считывателем. При этом ST-SC010 поддерживает форматы Wiegand 26 и 34, которые используют практически все современные сетевые и автономные СКУД. Новый контроллер может работать с наиболее распространенными считывателями HID Proximity, Em-Marine, iCLASS и многими другими, поэтому является универсальным решением для организации автономной системы контроля и управления доступом. Следует отметить, что ST-SC010 поддерживает не только кард-ридеры, но и считыватели с клавиатурой и 8-битным выходным форматом.www.smartec-security.ru