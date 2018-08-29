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Удобный и экономичный формат клеев от Soudal

30.08.2018 12:32 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Бывают ситуации, когда проиcходят непредвиденные поломки каких-либо предметов, но для починки не требуется большое количество средства для ремонта. В таких ситуациях самым практичным решением станет линейка Fix All от SOUDAL в формате небольших тюбиков объемом 80 миллилитров. Для соединения деталей, подверженных вибрациям, растяжению и другим подвижным нагрузкам, отлично подойдет гибридный клей-герметик Fix All Flexi от SOUDAL на основе SMX-полимеров. Например, при мелком ремонте декоративных частей лестниц, балясин, плинтуса вдоль ступеней. Благодаря малому формату упаковки и тонкому носику клей удобно наносить вручную и соединять даже небольшие детали. Этот состав обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к дереву и древесным материалам. За счет чрезвычайной эластичности клеяе шов будет очень износоустойчив. Кроме того, Fix All Flexi можно применять как внутри помещений, так и на улице, в том числе и с влажными материалами.

Достаточно часто актуальны случаи, когда требуется повесить небольшое зеркало, информационную табличку или номер на дверь, но при этом нет возможности долго держать или как-то иначе зафиксировать деталь на стене до момента полного схватывания клея с поверхностью. На помощь может прийти Fix All Hight Tack от SOUDAL. Это прочный эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX с очень хорошим начальным сцеплением, то есть с высокой силой начального связывания. Он химически нейтрален, поэтому не вступает в реакцию с поверхностями и не оставляет пятен на краях пористых материалов, что очень важно при креплении табличек, номеров и других информационных знаков.

Самым верным решением для максимально незаметного и деликатного мелкого ремонта станет Fix All Crystal от SOUDAL. Это кристально-прозрачный клей-герметик, образующий невидимый чистый шов без помутнений и загрязнений. Данный состав пригодится для починки деталей и конструктивных соединений из стекла, прозрачного пластика, например, полочек для мыла, крючков для полотенец из прозрачного пластика в ванной комнате. Особенностью этих приятных глазу деталей является хрупкость. Однако починить такие элементы можно как раз с помощью Fix All Crystal от SOUDAL, ведь он подходит и для использования во влажных помещениях.

В экстренных случаях, когда требуется быстрая починка, незаменим будет Fix ALL Ultra Power от SOUDAL. Компактный тюбик этого клея всегда стоит иметь при себе, особенно во время походов и дальних поездок, так как состав подходит для соединения даже эластичных материалов. Резины, кожи, в том числе искусственной, текстильных материалов, брезента и так далее. Порванную палатку или тент не так просто починить, а с клеем от SOUDAL это возможно сделать легко и быстро. Через 90 минут на шов уже можно будет производить нагрузку.

Маленькие тюбики клеев Fix All от SOUDAL представляют собой это удобный и экономичный вариант для мелкого, в том числе и экстренного, ремонта. Широкие возможности линейки позволят починить детали практически из любых материалов, даже влажных или прозрачных, на улице или в помещении.

https://soudal.ru
 
 
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Бывают ситуации, когда проиcходят непредвиденные поломки каких-либо предметов, но для починки не требуется большое количество средства для ремонта. В таких...
 
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