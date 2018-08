В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Удобный и экономичный формат клеев от Soudal Бывают ситуации, когда проиcходят непредвиденные поломки каких-либо предметов, но для починки не требуется большое количество средства для ремонта. В таких...

Бывают ситуации, когда проиcходят непредвиденные поломки каких-либо предметов, но для починки не требуется большое количество средства для ремонта. В таких ситуациях самым практичным решением станет линейка Fix All от SOUDAL в формате небольших тюбиков объемом 80 миллилитров. Для соединения деталей, подверженных вибрациям, растяжению и другим подвижным нагрузкам, отлично подойдет гибридный клей-герметик Fix All Flexi от SOUDAL на основе SMX-полимеров. Например, при мелком ремонте декоративных частей лестниц, балясин, плинтуса вдоль ступеней. Благодаря малому формату упаковки и тонкому носику клей удобно наносить вручную и соединять даже небольшие детали. Этот состав обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к дереву и древесным материалам. За счет чрезвычайной эластичности клеяе шов будет очень износоустойчив. Кроме того, Fix All Flexi можно применять как внутри помещений, так и на улице, в том числе и с влажными материалами.Достаточно часто актуальны случаи, когда требуется повесить небольшое зеркало, информационную табличку или номер на дверь, но при этом нет возможности долго держать или как-то иначе зафиксировать деталь на стене до момента полного схватывания клея с поверхностью. На помощь может прийти Fix All Hight Tack от SOUDAL. Это прочный эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX с очень хорошим начальным сцеплением, то есть с высокой силой начального связывания. Он химически нейтрален, поэтому не вступает в реакцию с поверхностями и не оставляет пятен на краях пористых материалов, что очень важно при креплении табличек, номеров и других информационных знаков.Самым верным решением для максимально незаметного и деликатного мелкого ремонта станет Fix All Crystal от SOUDAL. Это кристально-прозрачный клей-герметик, образующий невидимый чистый шов без помутнений и загрязнений. Данный состав пригодится для починки деталей и конструктивных соединений из стекла, прозрачного пластика, например, полочек для мыла, крючков для полотенец из прозрачного пластика в ванной комнате. Особенностью этих приятных глазу деталей является хрупкость. Однако починить такие элементы можно как раз с помощью Fix All Crystal от SOUDAL, ведь он подходит и для использования во влажных помещениях.В экстренных случаях, когда требуется быстрая починка, незаменим будет Fix ALL Ultra Power от SOUDAL. Компактный тюбик этого клея всегда стоит иметь при себе, особенно во время походов и дальних поездок, так как состав подходит для соединения даже эластичных материалов. Резины, кожи, в том числе искусственной, текстильных материалов, брезента и так далее. Порванную палатку или тент не так просто починить, а с клеем от SOUDAL это возможно сделать легко и быстро. Через 90 минут на шов уже можно будет производить нагрузку.Маленькие тюбики клеев Fix All от SOUDAL представляют собой это удобный и экономичный вариант для мелкого, в том числе и экстренного, ремонта. Широкие возможности линейки позволят починить детали практически из любых материалов, даже влажных или прозрачных, на улице или в помещении.https://soudal.ru