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В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства

30.08.2018 16:10 — Новости Экономики | БелТА  
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В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства
Фото Pixabay

30 августа, Минск /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на рабочей встрече с представителями бизнес-сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим сделать новую программу поддержки предпринимательства", - заявил Александр Турчин. Ее планируется разработать с участием не только профильного министерства, но и представителей бизнес-сообщества.

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что это достаточно амбициозная задача, в том числе относительно сроков. Первый этап - до конца текущего года подготовить проект соответствующего нормативно-правового акта. "Потому что, к сожалению, действующая программа как не работала, так и не работает", - сказал он.

Александр Турчин также отметил, что реализация задачи по созданию новых рабочих мест лежит в основном на плечах малого и среднего бизнеса.

В свою очередь представители руководства объединений предпринимателей внесли свои предложения первому вице-премьеру.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа, Минск /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил...
 
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