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Конфликт в Куропатах: Активист утверждает, что Аркадий Израилевич ударил его. Бизнесмен - отрицает

30.08.2018 17:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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В среду, 29 августа, возле ресторана «Поедем, поедим» между пикетирующими заведение и бизнесменом Аркадием Израилевичем случился инцидент. Активист Денис Урбанович утверждает, что бизнесмен ударил его по ноге. Активист написал на Израилевича заявление об избиении.


Автомобиль Израилевича, подъехавший к «Поедем, поедим», 29 августа, 2018 года. Фото: скриншот с видео, предоставленного Аркадием Израилевичем

Как рассказал Денис Урбанович в этот день в Куропатах была обычная вахта пикетирующих, но он приехал туда только к вечеру на пару часов. Около семи часов к ресторану подъехал автомобиль «Бентли», но пикетирующие его не пропустили. Денис Урбанович подошел к передней двери автомобиля с буклетом о Куропатах, но дверь никто не открыл. Когда он отошел от авто, из задней двери вышел мужчина.

— Мне крикнули, что это Изарилевич. Он сразу кинулся на меня, поскольку я стоял ближе всех. Оттолкнул меня, еще нескольких активистов, пытался у Анны Шапутько выбить фотоаппарат. После этого он еще раз подбежал ко мне и пытался меня ударить в живот, но я увернулся. А потом я снова подошел к машине и он ударил меня в ногу. Я не успел ему вообще ничего сказать, — рассказывает Урбанович. — Боль я сразу не почувствовал, а потом увидел кровь и синяк.

Активисты вызвали милицию и «скорую». Правоохранители составили протокол о том, что произошло и на Урбановича за нарушение правил дорожного движения (нахождение на проезжей части), а также приняли заявление активиста об избиении и выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу.


Фото: Денис Урбанович

— Сегодня я был на экспертизе, снимал побои. Перелома у меня нет, зафиксирован ушиб и осаднение левой голени, нога сильно опухла и болит, — говорит Урбанович.

У Аркадия Израилевича своя версия того, что произошло в Куропатах. Бизнесмен уверяет, что он не бил активиста.

— У моего друга был юбилей, меня пригласили в ресторан. Когда я приехал, около семи часов, мою машину не пропустили эти протестующие. Они подошли к водителю, пытались ему что-то сказать, я не хотел вообще выходить, но когда они подошли к моей двери, мне ничего не оставалось как выйти из машины. Ведь они еще и перегородили проезд, облокотились на капот — отпечатки их пальцев остались и милиция их потом зафиксировала. Я вышел из машины и хотел пойти в ресторан пешком. Сказал этим протестующим отойти от машины и не царапать ее, она достаточно дорогая. Они не стали реагировать, окружили меня. А этот Урбанович толкнул меня и я чуть не упал.

— Вы его ударили в ответ?

— Нет, я его не бил. Я же был в мягких кроссовках, а Урбанович показывает кровавую ссадину. Как я мог поцарапать ему ногу? Если бы я ударил, была бы гематома, а не царапина.

В протоколе милиция также зафиксировала и царапины на авто. Но Израилевич говорит, что претензий к активистам не имеет и писать заявление о порче имущества не будет.

— В протоколе все зафиксировано, я написал, что на капоте были видны пальцы, повреждена защитная пленка, но ущерб я заявлять не буду — машина застрахована, — говорит бизнесмен.

«Даже если суд откажет Израилевичу, мы готовы опубликовать его мнение в «Новам часе»

Аркадий Израилевич также прокомментировал суд с газетой «Новы час». Он уверяет, что не хотел доводить дело до суда, но руководство газеты не согласилось опровергнуть информацию в статьях, которая, по его мнению, умаляет его честь, достоинство и деловую репутацию.

Поэтому Играилевич подал иск в суд. Но сейчас готов его отозвать, если газета пойдет на его условия.

— Я уважаю независимую прессу, которая всегда показывает обе стороны конфликта. Но я никогда не говорил ничего плохого о Куропатах, не имею отношения к ресторану «Поедем, поедим», а «Новы час» в своих статьях выставила меня главным коррупционером и злодеем страны. Но этот суд мне не нужен, я готов пойти на мировое соглашение. Поэтому я предложил главному редактору газеты Оксане Колб следующее: мы собираемся, приглашаем еще независимых журналистов и я вместе с юристом показываю все документы о том, что я не имею отношения к строительству «Поедем, поедим» и что другие факты, изложенные автором статьи, не соответствуют действительности. Но Колб не согласна, говорит, что ей это не надо, — говорит Аркадий Израилевич.

Главный редактор «Новага часу» говорит, что еще до суда предлагала бизнесмену сделать с ним интервью, в котором он озвучил бы свою точку зрения.

— Израилевич предложил немного странный формат переговоров: собираются журналисты, юристы и мы разговариваем. Но кто будет решать правдивы документы, что он хочет показать, или нет? Ни юристы, ни журналисты не могут это решать, только суд теперь уже может это определить. Мы неделю назад встречались с Израилевичем и я предлагала ему изложить его позицию в нашей газете в виде интервью. Хочет приложить документы к публикации — пожалуйста. И пусть уже читатель решает, что правда, а что нет. Но такой формат его не устраивает, он хочет после такой публикации мой вывод, как главного редактора, что все, что написал наш автор Ивашин в своих статьях, неправда. Но я не могу этого сделать, ведь Ивашин тоже прикладывал к статьям документы, — говорит Оксана Колб.

По словам редактора газеты она все еще готова опубликовать в «Новам часе» позицию Аркадия Израилевича относительно Куропат, статей Ивашина и суда.

— Уже даже не в формате интервью, которого он не хочет, а в формате мнения. Даже если суд откажет ему в удовлетворении иска, наше предложение останется в силе, — говорит Оксана Колб.

 
 
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В среду, 29 августа, возле ресторана "Поедем, поедим" между пикетирующими заведение и бизнесменом Аркадием Израилевичем случился инцидент.
 
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