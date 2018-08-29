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Элитные оконные системы GEALAN все популярнее у белорусских архитекторов

30.08.2018 13:36 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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23 августа 2018 года в Минске в малом конференц-зале Минстройархитектуры Белпаруси компания ИвентМедиа провела Международный профессиональный форум-семинар Современные фасадные технологии строительства и светопрозрачные конструкции. Новые тренды и инновационные решения. Мероприятие имело успех и собрало около 40 участников. Архитекторов, представителей оконных компаний, инженеров-проектировщиков. Среди участников встречи были замечены такие крупные девелоперы, как Алексей Шульга, ЛАДА-ОМС и Денис Пытель, ДАНА-ХОЛДИНГ. Представители немецкого концерна GEALAN в составе делегации из четырех человек в рамках своих выступлений и дальнейших дискуссий рассказали о европейских тенденциях применения профильных систем ПВХ для фасадного крупноформатного остекления. Опытом применения в Беларуси передовых фасадных решений с аудиторией семинара поделился главный архитектор проектов института Минскгражданпроект Валерий Рондель. Он привел примеры любопытных решений белорусской архитектуры, рассказал о тенденциях в фасадах в целом, проанализировал кейсы и разобрал проблемные вопросы при проектировании фасадов и светопрозрачных конструкций.

В свою очередь директор отдела коммерции завода GEALAN BALTIC Ритис Шмераускас рассказал о том, какие надежды представители завода возлагают на применение элитной системы ПВХ GEALAN-KUBUS в Беларуси, в том числе и в связи с курсом на энергосбережение. Он, уточнил, что впервые данная система ПВХ на белорусском рынке появилась полтора года назад благодаря усилиям специалистов GEALAN BALTIC и с тех пор нашла успешное применение на ряде объектов в Беларуси.

Основной темой выступления директора отдела качества GEALAN, члена техкомитета Литовской ассоциации производителей окон Лаймониса Змеяускаса стало описание эволюции требований к окнам и дверям в Европейском союзе. Слушателям он представил обзор технологий, решений и тенденций в области металлопластиковых окон и дверей на примере развития оконных систем торговой марки GEALAN.

Директор отдела по поддержке архитекторов GEALAN Гедрюс Маставичус, который, кстати, является сертифицированным специалистом по строительству пассивных домов в Евросоюзе, подробно рассказал о преимуществах применения элитной системы GEALAN-KUBUS в современной архитектуре, ее теплостойкости, особенностях, удобству эксплуатации и уникальности.

Он, в частности, остановился на многовариантности цветовых решений данной системы ПВХ с использованием технологии поверхностной коэкструзии цветного акрилового слоя ACRYLCOLOR, а также, отвечая на вопросы проектировщиков, рассказал о визуальной симметричности системы.

Благодаря одинаковой 100-миллиметровой ширине профилей комбинации рама-створка и штульпа все части рамы имеют одинаковую видимую ширину. Это создает элегантно упорядоченную симметрию, четкие линии, так полюбившиеся архитекторам, без каковой четкости не обходится ни одно современное архитектурное сооружение.

В общем и целом атмосфера этого мероприятия была деловой и позитивной, а полемика между участниками и спикерами из Литвы позволила найти практически полезные решения в части спорных вопросах при проектировании светопрозрачных конструкций.

Проведение таких мероприятий, а мы планируем и далее в них участвовать, в частности, в октябре 2018 года, является весьма полезным и важным для производителя, особенно такого высокоинновационного, как GEALAN BALTIC, считает директор по маркетингу компании Александр Кучинский.

По информации литовского представителя, компания и в дальнейшем рассчитывает на активное участие в подобных мероприятиях белорусских архитекторов и теснейшее сотрудничество с ними при проектировании белорусских объектов.

Очень своевременным и нужным проведение мероприятия назвал директор компании Эдвайзер Павел Санкович. Согласно общему мнению участников встречи, организация форума прошла на высоком уровне. Удалось доступно и подробно ознакомить белорусскую архитектурную общественность с продукцией торговой марки GEALAN.

www.gealan.de

Фото Екатерины Кулабуховой, Stroyka.by
 
Теги: Минск
 
 
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23 августа 2018 года в Минске в малом конференц-зале Минстройархитектуры Белпаруси компания ИвентМедиа провела Международный профессиональный форум-семинар...
 
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