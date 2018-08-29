В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сам себе дизайнер Медь, сланец и керамическая черепица долгое время были традиционным украшением элитных домов. Потребитель с ограниченным бюджетом, как правило, выбирал более...

Медь, сланец и керамическая черепица долгое время были традиционным украшением элитных домов. Потребитель с ограниченным бюджетом, как правило, выбирал более демократичные варианты. Например, металлочерепицу. В итоге пятый фасад большинства загородных домов лишался индивидуальности. Русский человек консервативен. Из 10 домов 7 или 8 наверняка будут стоять под кровлей тёмно-красного или коричневого цвета. Реже можно увидеть кровли с градиентом. Тем временем одним из последних трендов 2017-2018 годов становится разноцветная кровля. За счёт подбора разных оттенков черепицы на крыше можно собрать неповторимую мозаику, главное при этом соблюсти чувство меры. По мнению Василия Поплавского, основателя и главного архитектора архитектурно-дизайнерского бюро Poplavsky_Ag+, сейчас трудно говорить о приверженности к четко определенным стилям. В архитектуре малоэтажной коттеджной застройки преобладает их смешение, фьюжн и эклектика. Классическая скатная кровля может сыграть доминирующую роль в архитектурной эстетике загородного дома. Можно сделать так, что и экстерьер, и интерьер стилистически будут зависеть от ее конфигурации и покрытия.А Михаил Филимонов, архитектор компании Газпроектинжиниринг, констрирует, что никаких конкретных стилей при проектировании частных загородных домов на данный момент он не видит. Скорее, есть некоторые особенности, определяемые стоимостью проекта. Вообще же эклектика и фьюжн подразумевают смешение различных архитектурных стилей и сочетание разнородных элементов. При этом эклектику характеризует сочетание схожих стилей, а фьюжн может сочетать совершенно несовместимые на первый взгляд вещи.Как правило, обеспеченные заказчики предпочитают кирпич, бетон или качественный брус. Для кровли они чаще всего выбирают медь и другие дорогостоящие покрытия, а фасад отделывают лиственницей или облицовочным кирпичом. Те, у кого бюджет ограничен, отдают предпочтение каркасным домам, а крышу в большинстве случаев кроют металлочерепицей.Двадцать первый век есть эпоха стирания границ между стилями и классами, и достойным ответом на этот тренд стала гибкая черепица. Этот вид покрытия не уступает по качеству керамической черепице и другим премиальным материалам, но при этом лишен их главного недостатка, высокой стоимости. С гибкой черепицей открываются большие возможности для создания функциональной, но оригинальной и запоминающейся кровли, независимо от ее типа и особенностей архитектурного проекта.Вышеупомянутый асилий Поплавский считает, что черепица на основе битумов есть материал популярный и качественный. Ее плюсы в относительной простоте монтажа, малой нагрузке на несущие конструкции и хорошем звукопоглощении. Особенно от такого покрытия выигрывают мансардные крыши.Вот еще один важный аспект при выборе стилевого решения для кровли. Гибкая черепица предлагает большое разнообразие форм, текстур и оттенков. Современный домовладелец не склонен следовать устоявшимся архитектурным канонам. Даже если речь идёт об определенной исторической стилистике, он предпочитает видеть кровлю своего дома не такой, как на исторических фотографиях, а скорее соответствующей кинематографическим образам, которые более фэнтезийны, нежели аутентичны.Поэтому производители гибкой черепицы стремятся соответствовать запросам и предлагать решения на любой вкус. Например, одна из самых больших коллекций итальянского производителя ТЕGOLA насчитывает 47 моделей гибкой черепицы, а палитра предлагаемых оттенков более сотни вариантов.Елена Серегина, представитель компании TEGOLA, уверена, что в сдержанные и лаконичные проекты гармонично впишутся прямоугольные формы черепицы Стандарт или двухслойной черепицы Мастер. Атмосферу средневековья поможет воссоздать коллекция Кастелло в форме драконьей чешуи или лемеха, широко известного по шедеврам русского деревянного зодчества.А подчеркнуть свой статус медным блеском или благородной патиной поможет гибкая черепица серии Эксклюзив, имеющая вместо привычной базальтовой крошки наружный слой из натуральной меди или окрашенного алюминия, который имитирует разные покрытия из стали, золота, патинированной бронзы, меди или сланца.Сегодня современная гибкая черепица производится на основе модифицированных битумов, в частности, полимерного битума АПП. Этот материал сочетает в себе эластичность натурального битума с долговечностью и стойкостью полимера. Кроме того, он совершенно безопасен, поскольку не содержит окисленного битума и практически не подвержен старению.Благодаря своим свойствам АПП-битум сохраняет характеристики при нагреве до 140 градусов и придает, в сравнении с другими типами битумов, исключительную стойкость гибкой черепице к одному из самых агрессивных воздействий на кровлю. К солнечному излучению.Кроме того, используемая для формирования верхнего слоя базальтовая крошка создает надежную защиту материала от воздействия ультрафиолетового излучения и от механических повреждений. Что касается основы для гибкой черепицы, то ее роль выполняет прочное стекловолокно, которое, как и битумный слой, абсолютно непроницаемо для воды.Кстати о старении. В данном конкретном случае имеется в виду процесс изменения состава битума, сопровождающийся ухудшением его свойств. Повышением хрупкости и уменьшением водонепроницаемости. Ускоряется под воздействием солнечного света и кислорода вследствие разложения структуры, увеличения количества твердых хрупких составляющих за счет выветривания смолистых веществ и масел. Скорость старения характеризует долговечность битумных материалов.Итак, гибкая черепица позволяет решить почти любую дизайнерскую задачу, обеспечив при этом надежную и долговечную защиту от капризов погоды. Осталось только определиться с желаниями и найти удачные сочетания. Главное, по мнению экспертов, чтобы цвет и текстура кровли не были оторваны от остальных элементов стиля. Поэтому в процессе выбора нужно помнить о дизайне фасадов.Например, светлая кровля удачно дополняет постройки в классическом стиле и здания с белыми декоративными элементами на фасадах. Можно задействовать и классическую цветовую схему. Светлые стены плюс темная крыша. Если кровля сложная, со множеством плоскостей, можно смело использовать гибкую черепицу темно-серых, темно-коричневых и темно-красных оттенков, которые рекомендуется сочетать со светлыми вставками. Такую кровельную композицию удачно дополнит светлая штукатурка на фасадах.В частности, ценители средиземноморского стиля не прогадают, выбрав покрытие, имитирующее обожженную глиняную черепицу. А для деревянного рубленого дома подойдет кровля, имитирующая дранку тех же оттенков, что и стены. Проекты, стилизованные под средневековую архитектуру, прекрасно дополнят кровли с гонтом в форме драконьей чешуи или бобрового хвоста разного калибра, а элементы античной архитектуры в постройке будут выгоднее смотреться на фоне прямоугольной черепицы.Большинство экспертов сходится во мнении, что правильнее всего ориентироваться на собственные предпочтения и пожелания домочадцев. А чтобы превратить все в гармоничную композицию, лучше привлечь профессионального архитектора и обратиться к производителю кровли, который подберет все необходимые компоненты.www.tegola.ru