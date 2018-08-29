В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так IEKGROUP поставила оборудование для крупнейшего свиноводческого комплекса в Европе По итогам первого полугодия 2018 года поголовье свиней в хозяйствах России возросло на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигло 24,8 миллиона...

По итогам первого полугодия 2018 года поголовье свиней в хозяйствах России возросло на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигло 24,8 миллиона голов по сообщению портала промышленного свиноводства. Цифра внушительная, однако в пересчете на душу населения это в два раза меньше, чем в Республике Беларусь. Высоких показателей здесь удалось достичь за счет программы строительства высокотехнологичных свиноводческих комплексов на 100 тысяч голов каждый. Одно из таких предприятий введено в эксплуатацию в начале этого года в деревне Совлово Молодечненского района. При возведении комплекса использовался мировой опыт. Подрядчиком выступила израильская компания, а комплексное управление всеми процессами осуществляла организация из России. На объект было поставлено оборудование IEKGROUP, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники.Свиноводческий комплекс в Молодечненском районе представляет собой предприятие с законченным циклом производства, для которого характерны машинные технологии выращивания животных и ухода за ними. В год здесь выращивают до 140 тысяч поросят, что требует значительной площади и мощного электрооборудования. Именно этот показатель при строительстве комплекса определил характеристики электрических сетей.В частности, для обеспечения свиней свежим воздухом используются вентиляторы потребляемой мощностью 1500–1700 киловатт и общей производительностью 66 кубометров в час на одно животное. Если оборудование выйдет из строя всего на 30 минут, температура в помещениях превысит норму и производство мяса резко упадёт. Аналогичная ситуация и с автоматическим обеспечением кормами и водой. По этой причине предъявляются жесткие требования к надежности используемых электротехнических решений.В Республике Беларусь умеренный и холодный климат, и в свиноводческих комплексах следует устанавливать оборудование со степенью защиты IP54 и климатическим исполнением УХЛ4 по ГОСТ 15150, что соответствует категории коррозионной стойкости С2 по международному стандарту 12944-2, комментирует Александр Николаев, руководитель направления Металлические кабеленесущие системы IEKGROUP.Также для достижения высокого уровня надежности кабельные линии от щитов управления к приточным и вытяжным вентиляторам, кормушкам и поилкам необходимо прокладывать в металлических лотках. Для комплекса в Молодечненском районе мы предложили кабеленесущие системы IEK из оцинкованной холоднокатаной сталии. Полный набор аксессуаров, которые облегчают монтаж кабельных трасс любой сложности.Опыт применения электротехнического оборудования IEK при строительстве свиноводческого комплекса в Республике Беларусь будет востребован и в России. Сейчас в стране появляется все больше животноводческих предприятий, в Смоленской, Псковской и других областях, а в планах государства не только покрывать собственные потребности в мясе, но и наращивать экспорт свинины.www.iek.ru