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Совмин пояснил нюансы применения указа о налоговом консультировании

30.08.2018 18:51 — Новости Экономики | БелТА  
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмин пояснил нюансы применения указа от 19 сентября 2017 года №338 "О налоговом консультировании". Пояснения приводятся на сайте Совета по развитию предпринимательства, сообщает БЕЛТА.

После принятия указа №338 в Совет по развитию предпринимательства поступили обращения от центров поддержки предпринимательства и субъектов, которые оказывают бухгалтерские услуги, по поводу угрозы лишения их права вести налоговый учет для клиентов и составлять налоговую отчетность без наличия в штате работника, имеющего квалификационный аттестат налогового консультанта.

Совет по развитию предпринимательства направил соответствующее обращение в Совет Министров с просьбой нераспространения действия указа на указанные субъекты.

Из полученного ответа следует, что "главой государства неоднократно подчеркивалось, что обращение к налоговым посредникам должно носить для бизнеса сугубо добровольный характер и ни в коем случае не может навязываться предпринимателям и организациям. Применение указа также не должно привести к ухудшению положения иных субъектов, оказывающих в рамках своей профессиональной деятельности услуги, связанные с консультированием или составлением бухгалтерской и иной отчетности (адвокатов, юристов-хозяйственников, аудиторов, бухгалтеров и других)".

Для этого, в частности, в указе была закреплена норма, согласно которой его положения не распространяются на деятельность названных лиц, и они вправе оказывать соответствующие услуги бизнесу на прежних основаниях без получения статуса налогового консультанта.

В связи с этим Министерству по налогам и сборам, Министерству финансов и Министерству экономики поручено обеспечить применение законодательства о налоговом консультировании с учетом данных требований главы государства, не допуская ухудшения положения иных субъектов, занимающихся деятельностью, связанной с консультированием в сфере налогообложения, и навязывания услуг налоговых посредников бизнесу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмин пояснил нюансы применения указа от 19 сентября 2017 года №338 "О налоговом консультировании". Пояснения приводятся на сайте Совета...
 
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