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Первый вице-премьер: в стране будет разработана новая программа по поддержке предпринимательства

30.08.2018 22:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этом на встрече с представителями бизнес-сообщества сообщил первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба правительства.


По словам Турчина, программа будет разработана с участием не только профильного министерства, но и представителей бизнес-сообщества.

Вице-премьер подчеркнул, что это достаточно амбициозная задача, в том числе относительно сроков. Первый этап — до конца текущего года подготовить проект соответствующего нормативно-правового акта.

Александр Турчин также отметил, что реализация задачи по созданию новых рабочих мест лежит в основном на плечах малого и среднего бизнеса.

В свою очередь представители руководства объединений предпринимателей озвучили Турчину свои предложения.

Александр Турчин ранее заявлял, что важно кардинально пересмотреть программу поддержки предпринимательства. Как признавал вице-премьер, «сегодня она не работает».

Он также обращал внимание на то, что местные органы власти должны видеть в бизнесменах партнеров, так как они помогают решать вопросы социально-экономического развития региона.

 
 
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Вице-премьер подчеркнул, что это достаточно амбициозная задача, в том числе относительно сроков. Первый этап - до конца текущего года подготовить проект...
 
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