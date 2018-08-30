ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты педагогам и медикам планируют значительно повысить с 1 сентября

31.08.2018 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Зарплаты бюджетников в IV квартале этого года превысят 80% средней зарплаты по стране.

Зарплаты педагогам и медикам планируют значительно повысить с 1 сентября
Проектом постановления Совмина предусмотрено повышение с 1 сентября заработной платы отдельным категориям работников здравоохранения и образования за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат.

Так, педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава) и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок на 20%.

Доплаты врачей и медицинских сестер повысят в размере 20% и 13% соответственно. Повышение окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40% до 100%.

«Также с 1 октября 2018 года увеличивается тарифная ставка первого разряда — с 34 рублей до 35,5 рубля. Рост составит 4,4%, — сказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. — Данные меры позволят обеспечить уровень заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году на уровне 742 рублей, в четвертом квартале текущего года она составит в среднем 800 рублей, то есть соотношение 80% к средней заработной плате по стране будет обеспечено».

По словам первого замминистра, на реализацию перечисленных мер будут направлены дополнительные средства консолидированного бюджета в объеме около 500 миллионов рублей за счет сформированного резервного фонда.

По информации БелТА.

 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Зарплаты бюджетников в IV квартале этого года превысят 80% средней зарплаты по стране. Проектом постановления Совмина предусмотрено повышение с 1 сентября...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первый вице-премьер: в стране будет разработана новая программа по поддержке предпринимательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Ветки
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика