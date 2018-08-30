Зарплаты педагогам и медикам планируют значительно повысить с 1 сентября

Зарплаты бюджетников в IV квартале этого года превысят 80% средней зарплаты по стране.



Проектом постановления Совмина предусмотрено повышение с 1 сентября заработной платы отдельным категориям работников здравоохранения и образования за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат.

Так, педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава) и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок на 20%.

Доплаты врачей и медицинских сестер повысят в размере 20% и 13% соответственно. Повышение окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40% до 100%.

«Также с 1 октября 2018 года увеличивается тарифная ставка первого разряда — с 34 рублей до 35,5 рубля. Рост составит 4,4%, — сказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. — Данные меры позволят обеспечить уровень заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году на уровне 742 рублей, в четвертом квартале текущего года она составит в среднем 800 рублей, то есть соотношение 80% к средней заработной плате по стране будет обеспечено».

По словам первого замминистра, на реализацию перечисленных мер будут направлены дополнительные средства консолидированного бюджета в объеме около 500 миллионов рублей за счет сформированного резервного фонда.