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Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной зарплаты
31.08.2018 10:26 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной заработной платы. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Правительство работает над внесением предложений главе государства о более быстром по сравнению с предыдущими планами увеличении минимальной заработной платы. Не секрет, что в некоторых отраслях сегодня заработная плата составляет $200, а то и менее. Поэтому мы готовим предложения, чтобы подтянуть по заработной плате низкооплачиваемые слои населения", - сказал Сергей Румас.
Если предложения будут одобрены, то, как пояснил премьер-министр, наниматели всех форм собственности, всех отраслей экономики должны будут обеспечить минимальную зарплату в соответствии с тем уровнем, который каждый квартал будет поднимать правительство.
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной заработной платы. Об этом заявил сегодня журналистам...
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