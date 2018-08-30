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Внешний госдолг Беларуси уменьшился

31.08.2018 10:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Министерство финансов опубликовало последние данные по состоянию государственного долга Беларуси на 1 августа 2018 года.

По данным ведомства, государственный долг Беларуси на 1 августа 2018 года составил 42,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 23,8 млн рублей, или на 0,1%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2018 года составил 16,5 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 179,0 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.

В январе-июле 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1 506,9 млн долларов:

- 600,0 млн долларов США – еврооблигации;

- 515,1 млн долларов США – правительства и банков РФ;

- 302,5 млн долларов США – банков КНР;

- 86,0 млн долларов США – МБРР;

- 3,3 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 592,2 млн долларов США:

- 800,0 млн долларов США – еврооблигации;

- 337,7 млн долларов США – банки КНР;

- 244,3 млн долларов США – правительство РФ;

- 176,6 млн долларов США – ЕФСР;

- 32,5 млн долларов США – МБРР;

- 0,7 млн долларов США – США;

- 0,4 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2018 года составил 9,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,2%.

За январь-июль 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 264,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 240,3 млн долларов и 23,1 млн рублей.

 
 
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Министерство финансов опубликовало последние данные по состоянию государственного долга Беларуси на 1 августа 2018 года.
 
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