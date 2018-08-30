Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br3,2 млрд

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле 2018 года составил Br3,2 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-июль сложился в сумме Br4,6 млрд.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,4 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br22,1 млн, Фонда гражданской авиации - Br10,3 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2018 года сложились в сумме Br29,5 млрд, или 63,9% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br13,8 млрд, или 66%.

Поступление НДС составило Br6,4 млрд, или 63,2% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br2 млрд, или 61,9%. Акцизы поступили в сумме Br1,5 млрд, или 61%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,1 млрд, или 81,7%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br7,9 млрд (58,5%), Фонд универсального обслуживания - Br30,9 млн (80,3%), Фонд гражданской авиации - Br22,9 млн (110,6%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,5 млн (41,7%).

По состоянию на 1 августа задолженность по налогам и сборам составила Br215,9 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль составили Br24,9 млрд, или 54,3% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br10,6 млрд, или 51,8%.

На общегосударственную деятельность направлено Br4,4 млрд (43,2%), на финансирование национальной экономики - Br2,6 млрд (61,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br8 млрд (56,1%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br7,5 млрд (55,9%), Фонда универсального обслуживания - Br8,8 млн (22,9%), Фонда гражданской авиации - Br12,6 млн (60,9%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн (16,7%).-0-