ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br3,2 млрд

31.08.2018 11:13 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br3,2 млрд
Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле 2018 года составил Br3,2 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-июль сложился в сумме Br4,6 млрд.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,4 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br22,1 млн, Фонда гражданской авиации - Br10,3 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2018 года сложились в сумме Br29,5 млрд, или 63,9% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br13,8 млрд, или 66%.

Поступление НДС составило Br6,4 млрд, или 63,2% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br2 млрд, или 61,9%. Акцизы поступили в сумме Br1,5 млрд, или 61%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,1 млрд, или 81,7%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br7,9 млрд (58,5%), Фонд универсального обслуживания - Br30,9 млн (80,3%), Фонд гражданской авиации - Br22,9 млн (110,6%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,5 млн (41,7%).

По состоянию на 1 августа задолженность по налогам и сборам составила Br215,9 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль составили Br24,9 млрд, или 54,3% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br10,6 млрд, или 51,8%.

На общегосударственную деятельность направлено Br4,4 млрд (43,2%), на финансирование национальной экономики - Br2,6 млрд (61,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br8 млрд (56,1%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br7,5 млрд (55,9%), Фонда универсального обслуживания - Br8,8 млн (22,9%), Фонда гражданской авиации - Br12,6 млн (60,9%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн (16,7%).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле 2018 года составил Br3,2 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов. ...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Внешний госдолг Беларуси уменьшился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика