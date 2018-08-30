ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент назначил министра финансов и министра энергетики

31.08.2018 12:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых министров. Виктор Каранкевич стал министром энергетики, а Максим Ермолович — министром финансов, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Что касается министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен. Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?» — спросил глава государства.

Президент обратил внимание, что энергетическая отрасль — особая и очень важная для страны, Виктор Каранкевич хорошо ее знает и разбирается в этих вопросах.

«Бери в руки и действуй. Ты министр, тебе могут только рекомендовать, подсказывать. Даже премьер-министр не может министром управлять — это коллегиальный орган. Это президент может прийти и сказать: сделай так. Но я ни к одному министру не прихожу и не говорю так, пока сам не изучу проблему, с ним не договорюсь, не согласую в правительстве со специалистами», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что всегда придерживался таких подходов, в том числе по развитию Оршанского района. Однако поручения президента так и не были выполнены. «Это последняя капля, которая переполнила чашу. Правительство нетерпимо плохо работало. Мы могли бы свалиться уже к концу года», — сказал глава государства.

Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в городе Кировск Могилевской области. В 1997 году он окончил Негосударственный институт современных знаний, в 2005 году — Белорусский национальный технический университет, в 2010 году — Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1997 по 2004 год работал в должностях специалиста и ведущего специалиста в различных структурах Белорусского государственного энергетического концерна. В 2004—2006 годах — начальник финансового отдела — заместитель начальника управления финансов, учета и отчетности Белорусского государственного энергетического концерна.

С 2006 по 2012 год занимал должность начальника главного экономического управления Министерства энергетики Беларуси. В 2012 году назначен заместителем министра энергетики, в 2017 году — первым заместителем министра.

Максим Ермолович родился 26 июня 1977 года в Лепеле. Окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при президенте Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 1999 году работал государственным налоговым инспектором инспекции № 2 Государственного налогового комитета по Фрунзенскому району Минска. С июля 1999 года по 2002 год занимал различные должности в Государственном налоговом комитете Беларуси (сейчас Министерство по налогам и сборам).

В 2002 году перешел работать в Министерство финансов Беларуси. Занимал должности консультанта управления анализа и планирования доходов бюджета, заместителя начальника управления — начальника отдела планирования и учета доходов бюджета главного управления налоговой политики и доходов бюджета, начальника главного управления бюджетной политики.

В 2011—2014 годах — заместитель министра финансов Беларуси. С 2014 года и до настоящего времени работал первым заместителем министра финансов.

Новость взята из открытого доступа РУП «БЕЛТА» в соответствии с правилами, указанными на сайте агентства.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Каранкевич стал министром энергетики, а Максим Ермолович - министром финансов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Румас: Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной заработной платы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика