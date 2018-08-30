Президент назначил министра финансов и министра энергетики

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых министров. Виктор Каранкевич стал министром энергетики, а Максим Ермолович — министром финансов, передает корреспондент БЕЛТА .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Что касается министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен. Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?» — спросил глава государства.

Президент обратил внимание, что энергетическая отрасль — особая и очень важная для страны, Виктор Каранкевич хорошо ее знает и разбирается в этих вопросах.

«Бери в руки и действуй. Ты министр, тебе могут только рекомендовать, подсказывать. Даже премьер-министр не может министром управлять — это коллегиальный орган. Это президент может прийти и сказать: сделай так. Но я ни к одному министру не прихожу и не говорю так, пока сам не изучу проблему, с ним не договорюсь, не согласую в правительстве со специалистами», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что всегда придерживался таких подходов, в том числе по развитию Оршанского района. Однако поручения президента так и не были выполнены. «Это последняя капля, которая переполнила чашу. Правительство нетерпимо плохо работало. Мы могли бы свалиться уже к концу года», — сказал глава государства.

Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в городе Кировск Могилевской области. В 1997 году он окончил Негосударственный институт современных знаний, в 2005 году — Белорусский национальный технический университет, в 2010 году — Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1997 по 2004 год работал в должностях специалиста и ведущего специалиста в различных структурах Белорусского государственного энергетического концерна. В 2004—2006 годах — начальник финансового отдела — заместитель начальника управления финансов, учета и отчетности Белорусского государственного энергетического концерна.

С 2006 по 2012 год занимал должность начальника главного экономического управления Министерства энергетики Беларуси. В 2012 году назначен заместителем министра энергетики, в 2017 году — первым заместителем министра.

Максим Ермолович родился 26 июня 1977 года в Лепеле. Окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при президенте Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 1999 году работал государственным налоговым инспектором инспекции № 2 Государственного налогового комитета по Фрунзенскому району Минска. С июля 1999 года по 2002 год занимал различные должности в Государственном налоговом комитете Беларуси (сейчас Министерство по налогам и сборам).

В 2002 году перешел работать в Министерство финансов Беларуси. Занимал должности консультанта управления анализа и планирования доходов бюджета, заместителя начальника управления — начальника отдела планирования и учета доходов бюджета главного управления налоговой политики и доходов бюджета, начальника главного управления бюджетной политики.

В 2011—2014 годах — заместитель министра финансов Беларуси. С 2014 года и до настоящего времени работал первым заместителем министра финансов.

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