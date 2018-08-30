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Лукашенко согласовал назначение нового замминистра транспорта и коммуникаций и директора департамента по авиации

31.08.2018 13:28 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 августа. Александр Лукашенко 31 августа дал согласие на назначение заместителем министра транспорта и коммуникаций Ивана Ребковца, сообщила пресс-служба президента.

Директором департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций стал Артем Сикорский, ранее заместитель директора департамента, исполнявший обязанности директора.

Предыдущий руководитель департамента Владимир Костин 6 апреля был уволен с должности "за несовместимый с нахождением на государственной службе поступок".

21 марта КГБ задержал Костина с поличным при получении взятки в 3.500 долларов. Задержан и взяткодатель — руководитель коммерческой структуры, который передавал деньги должностному лицу за попытку решения вопросов, входящих в его компетенцию. В отношении задержанных возбуждены дела по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки).
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Александр Лукашенко 31 августа дал согласие на назначение заместителем министра транспорта и коммуникаций Ивана Ребковца, сообщила пресс-служба...
 
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