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Новым министром финансов назначен Максим Ермолович

31.08.2018 13:26 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 августа. Новым министром финансов Беларуси назначен Максим Ермолович. Соответствующее решение принял 31 августа Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

На этом посту Ермолович сменил Владимира Амарина, занимавшего должность главы Минфина с ноября 2014 года.

Максим Ермолович родился 26 июня 1977 года в Лепеле (Витебская область). Окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при президенте Беларуси. В 2002—2007 годах работал в Министерстве финансов на различных должностях. В 2007—2011 годах — начальник главного управления бюджетной политики. С 2011 по 2014 годы — заместитель министра финансов. 15 декабря 2014 года был назначен на должность первого заместителя министра финансов.

Известен как сторонник рыночных реформ. Его высказывания нередко отличались от официальной точки зрения. Так, выступая в ноябре 2016 года на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" в Минске, Ермолович заявил, что введение в Беларуси так называемого налога на тунеядство было самым простым, но не самым эффективным шагом, который вызвал "достаточно большую дискуссию в обществе".

В том же году Ермолович признал, что в Беларуси "для наращивания социальных обязательств резервы практически исчерпаны", а значит, повышения зарплат, пенсий, пособий и стипендий особенно ждать не стоит. Такая позиция совпадала с рекомендациями МВФ, на выполнение которых правительство так и не решилось.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Новым министром финансов Беларуси назначен Максим Ермолович. Соответствующее решение принял 31 августа Александр Лукашенко, сообщила...
 
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