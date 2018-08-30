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Министром энергетики назначен Виктор Каранкевич

31.08.2018 13:16 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 августа. Министром энергетики Беларуси назначен Виктор Каранкевич, ранее занимавший должность первого заместителя министра энергетики. Такое решение 31 августа принял Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

В системе Минэнерго Каранкевич работает около 12 лет. В 2006—2012 годах он возглавлял главное экономическое управление министерства. В 2012 году был назначен замминистра энергетики, в январе 2017-го — первым замминистра энергетики.

На прежней должности Каранкевич руководил работой экономических подразделений, а также обеспечивал оперативное взаимодействие с производственными объединениями "Белэнерго" и "Белтопгаз". Он также координировал переговоры о поставках природного газа и электроэнергии.

От имени министерства чиновник согласовывал штатное расписание Белорусской АЭС, контролировал результаты финансово-экономической деятельности организаций в системе министерства, расходование средств республиканского бюджета на содержание центрального аппарата Минэнерго.

Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в городском поселке Кировск (Кировский район Могилевской области). В 1997 году отучился на специалиста в области экономической информатики в негосударственном Институте современных знаний. В 2005 году получил специальность в области теплоэнергетики в БНТУ, а в 2010-м — специальность в области госуправления национальной экономикой в Академии управления при президенте Беларуси.

В 1997—2004 годах работал в Белорусском государственном энергетическом концерне. С 2004 по 2006 годы был начальником финансового отдела и заместителем начальника управления финансов, учета и отчетности этого концерна.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Министром энергетики Беларуси назначен Виктор Каранкевич, ранее занимавший должность первого заместителя министра энергетики. Такое решение 31...
 
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