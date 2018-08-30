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Лукашенко похвалил Шакутина: "Он взялся, и худо-бедно мы имеем неплохую гидравлику"
31.08.2018 14:58 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси, давая в пятницу согласие на назначение нескольких руководителей промпредприятий, ориентировал проблемные предприятия на развитие импортозамещающих производств. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Не успел вернуться, мне уже говорят, что в Орше холдинги будут организовывать, еще что-то. В общем, „ежа с жабой“ хотят объединить. Не надо упражняться в этих холдингах, ничего там не спрячете. Если предприятие хромает, если его надо оживить, ориентируйтесь на импортозамещение», — подчеркнул президент.
Зато позитивно глава государства отметил основного владельца «Амкодора» Александра Шакутина, хотя раньше ходили слухи о его опале из-за
«Примеры есть хорошие. Возьмите Александра Шакутина (речь о холдинге „Салео“, специализирующемся на выпуске гидравлики). У нас с гидравликой всегда были проблемы. Он
Глава государства также коснулся темы импортозамещения на примере Оршанского инструментального завода. Он отметил, что практически на каждом крупном машиностроительном предприятии, таком как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, созданы и работают собственные инструментальные цеха. «Давайте крупный завод поднимем, там будем производить для всех», — отметил президент.
«То есть эти (проблемные) предприятия должны идти путем импортозамещения, чтобы мы не покупали все комплектующие изделия по импорту, а у себя максимум производили, — сказал он. — Радуемся, что у нас есть свой трактор МТЗ, а давайте посмотрим, сколько там локализации в Беларуси, каков там удельный вес… Ладно металл — всегда будем покупать. А все остальное?»
Александр Лукашенко также считает, что предприятия лучше модернизировать и развивать импортозамещение на имеющейся производственной базе, нежели перепрофилировать. «Там остались люди, которые имеют понятие, что такое инструмент, шина и так далее… Лучше эту продукцию развивать потому, что там школа, там есть люди, и модернизацию легче осуществлять, чем полностью перепрофилировать производство. На это надо ориентироваться», — сказал глава государства.
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Президент Беларуси, давая в пятницу согласие на назначение нескольких руководителей промпредприятий, ориентировал проблемные предприятия на развитие...
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