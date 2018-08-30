Президент Беларуси, давая в пятницу согласие на назначение нескольких руководителей промпредприятий, ориентировал проблемные предприятия на развитие импортозамещающих производств. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Александр Шакутин и Сергей Сидорский на выставке "Белагро-2018". Фото: Олег Киндар, TUT.BY

«Не успел вернуться, мне уже говорят, что в Орше холдинги будут организовывать, еще что-то. В общем, „ежа с жабой“ хотят объединить. Не надо упражняться в этих холдингах, ничего там не спрячете. Если предприятие хромает, если его надо оживить, ориентируйтесь на импортозамещение», — подчеркнул президент.

Зато позитивно глава государства отметил основного владельца «Амкодора» Александра Шакутина, хотя раньше ходили слухи о его опале из-за проблем у брата по «делу медиков».

«Примеры есть хорошие. Возьмите Александра Шакутина (речь о холдинге „Салео“, специализирующемся на выпуске гидравлики). У нас с гидравликой всегда были проблемы. Он взялся за это , и худо-бедно мы имеем неплохую гидравлику. А это огромный пласт импортозамещения», — отметил Лукашенко.

Глава государства также коснулся темы импортозамещения на примере Оршанского инструментального завода. Он отметил, что практически на каждом крупном машиностроительном предприятии, таком как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, созданы и работают собственные инструментальные цеха. «Давайте крупный завод поднимем, там будем производить для всех», — отметил президент.

«То есть эти (проблемные) предприятия должны идти путем импортозамещения, чтобы мы не покупали все комплектующие изделия по импорту, а у себя максимум производили, — сказал он. — Радуемся, что у нас есть свой трактор МТЗ, а давайте посмотрим, сколько там локализации в Беларуси, каков там удельный вес… Ладно металл — всегда будем покупать. А все остальное?»

Александр Лукашенко также считает, что предприятия лучше модернизировать и развивать импортозамещение на имеющейся производственной базе, нежели перепрофилировать. «Там остались люди, которые имеют понятие, что такое инструмент, шина и так далее… Лучше эту продукцию развивать потому, что там школа, там есть люди, и модернизацию легче осуществлять, чем полностью перепрофилировать производство. На это надо ориентироваться», — сказал глава государства.