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В Пекине на заседании 4—5 сентября утвердят программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года

31.08.2018 16:13 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 августа. Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить в Пекине 4—5 сентября, сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.

Документ планируется подписать по итогам второго заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Белорусскую часть комиссии возглавит председатель ГКНТ Александр Шумилин, китайскую — министр науки и технологий Ван Чжиган.

Повестка дня будет включать восемь вопросов, в том числе о развитии научно-технической и инновационной сфер Беларуси и Китая и выполнении совместных научно-технических и инновационных проектов на ближайшую перспективу.

Кроме того, стороны планируют обсудить перспективы проведения совместных научно-технических мероприятий и итоги конкурса совместных белорусско-китайских научно-технических проектов на 2019—2020 годы.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить в Пекине 4—5 сентября, сообщила...
 
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