|
В Пекине на заседании 4—5 сентября утвердят программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года
31.08.2018 16:13 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 августа. Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить в Пекине 4—5 сентября, сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.
Документ планируется подписать по итогам второго заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Белорусскую часть комиссии возглавит председатель ГКНТ Александр Шумилин, китайскую — министр науки и технологий Ван Чжиган.
Повестка дня будет включать восемь вопросов, в том числе о развитии научно-технической и инновационной сфер Беларуси и Китая и выполнении совместных научно-технических и инновационных проектов на ближайшую перспективу.
Кроме того, стороны планируют обсудить перспективы проведения совместных научно-технических мероприятий и итоги конкурса совместных белорусско-китайских научно-технических проектов на 2019—2020 годы.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пекине на заседании 4—5 сентября утвердят программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года
Минск, 31 августа. Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить в Пекине 4—5 сентября, сообщила...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)