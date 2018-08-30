Последние торги этого лета: белорусский рубль подешевел

На последних торгах лета-2018 белорусский рубль подешевел ко всем валютам корзины.

Курс доллара 31 августа на торгах Белорусско валютно-фондовой биржи вырос на 0,0040 рубля до 2,0839 BYN за доллар.

Курс евро укрепился на 0,0002 рубля до 2,4319 BYN за евро. Курс российского рубля вырос на 0,0089 рубля до 3,0618 BYN/100 рублей РФ.

За август курс доллара в Беларуси вырос на без малого 5%, евро - на 4,5%, российский рубль, который прилично штормило из-за новых американских санкций, упал за месяц в цене на 3,8%.