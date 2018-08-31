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Российский рубль лихорадит. Не заразно ли это?
01.09.2018 08:54 — Новости Экономики | Tut.by
С начала года белорусский рубль укрепился к российскому на 11%. Последний резко потерял позиции на фоне введенных и планируемых санкций со стороны США. При этом эксперты говорят о запасе прочности российской экономики, Центробанк России сохраняет спокойствие, а Нацбанк Беларуси заявляет, что не будет менять курсовую политику. TUT.BY выяснял, почему ситуация нынешнего года кажется экспертам и регуляторам менее драматичной, чем в 2014-м.
(Без)временные трудности
Первый санкционный удар по рублю случился 6 апреля, когда США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников. Принципиальная новизна этого пакета штрафных мер состоит в том, что Вашингтон впервые решил бить на поражение по частным компаниям. В августе этого года в США введен запрет на экспорт в Россию так называемых электронных устройств двойного назначения и их компонентов, которые могут быть использованы в военных целях. Также запрещен экспорт товаров и технологий, связанных со сферой нацбезопасности США и поставки электроники, компонентов и технологий для добычи нефти и газа, отмечает директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.
Теперь внимание участников рынка приковано к следующей угрозе со стороны США — возможности запрета на покупку российских гособлигаций сроком более 14 дней, запрет любого экспорта в Россию (кроме продовольствия), а также полный запрет импорта российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. Кроме того, Вашингтон может блокировать кредиты Москве по линии международных финансовых организаций и запретить авиакомпаниям, которые контролирует правительство России, рейсы в США.
Нужно отдать должное что ЦБ РФ смог выровнять ситуацию в обоих случаях, констатирует эксперт. Центробанк России увеличил объем покупки золота на мировом рынке, который в июле достиг максимального за несколько месяцев значения — 26,1 тонны золота согласно данным МВФ. Параллельно Россия сокращает вложения в американские государственные облигации. «Можно сделать вывод, что наш сосед избавляется от американских активов и вкладывается в золото, чтобы обезопасить себя от воздействия новых, более жестких санкций», — отмечает Сабодин.
Кроме того, в России
Эксперты напоминают, что в ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в середине первого президентского срока Дональда Трампа. Полностью переизбирается нижняя палата Конгресса США — Палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов проводятся другие местные выборы. Воинственная риторика со стороны США после проведения выборов может снизиться и в случае высоких цен на нефть, более 70 долларов за баррель, российская валюта может укрепиться.
«Плохая новость заключается в том, что санкционное давление продолжает нарастать и сценарий деэскалации пока не просматривается. Тем не менее следует помнить, что предложения по санкциям являются частью внутренней политической борьбы в США, нарастающая активность в их разработке в 2018 году в значительной степени связана с подготовкой к политическим выборам 6 ноября — после этой даты необходимость усиливать санкционную риторику выглядит не такой очевидной», —
«Если все же США решаться на следующий пакет санкций, большая вероятность того что доллар вырастет выше отметки 70 российских рублей за доллар», — полагает Сабодин.
«Низкая инфляция, низкий уровень долга говорят в пользу того, что сценарий стабилизации курса рубля не следует сбрасывать со счетов. Фундаментальное значение курса на 2018−2020 годы находится в интервале 60−70 рублей за доллар, что говорит об отсутствии дополнительного потенциала ослабления. При этом в режиме свободного плавания на низколиквидном рынке волатильность курса может быть значительной — в 2014 году отклонение курса от фундаментально обоснованного значения составляло в отдельные моменты до 20%», — аргументирует Орлова.
Аналитики ЕАБР отмечают, что эффект для рубля и финансовых рынков во многом смягчается высоким уровнем цен на нефть. «Для бюджета и внешнеторгового баланса, которые во многом определяют общий фон макроэкономических факторов для рубля, сохранение цен на нефть будет создавать предпосылки для последующего восстановления позиций российской валюты», — считают эксперты.
Белорусским экспортерам беспокоиться?
С одной стороны, согласно данным Белстата, пока угрозы для экспортеров нет, отмечает Александр Сабодин. Доля экспорта в Россию белорусских товаров и услуг за первое полугодие текущего года составила 39,2%, относительно второго полугодия 2017 года экспорт в Россию вырос на 4,8%.
Представитель Нацбанка Беларуси в
В НББ полагают, что «использование гибкого курсообразования уже само по себе является защитным механизмом и позволяет смягчать влияние отрицательных внешних шоков через ослабление белорусского рубля и не допускать накопления девальвационных ожиданий».
При этом снижение курса белорусского рубля к доллару (пока — на 5,4% с начала года) может оказать негативный эффект на предприятия, которые брали кредит в иностранной валюте. По словам заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица, при снижении курса белорусского рубля к доллару на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам
Эксперты ЕАБР констатируют, что, несмотря на усиление внешних вызовов, можно отметить значительное улучшение макроэкономических параметров стран ЕАБР за последние несколько лет, то есть в отличие от того же 2014-го. В итоге, по прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост стран-участниц по итогам 2018 года ожидается на уровне 2,1%. В том числе для России — 1,8%, Беларуси — 3,8% при инфляции в 4,9% и 5,1% соответственно.
«Поэтому если рассматривать ситуацию в комплексе, во-первых, нужно уходить от долларизации в экономике, борьба с которой с переменным успехом уже ведется десяток лет. Во-вторых, нужно учитывать, что эффект от падения российского рубля проявится только позже, с определенным запаздыванием», — говорит Александр Сабодин.
Он напомнил, в частности, заявление президента Беларуси в интервью телеканалу «Беларусь-1» 26 августа о том, что мы в свое время, то есть в 2014-м году, когда белорусский рубль укрепился к российскому на 26,2%, от обвала российского рубля потеряли порядка 3 млрд долларов только на курсовых разницах при экспорте в Россию.
«Поэтому как минимум нужно предусмотреть план действий в случае дальнейшего неблагоприятного развития ситуации с российским рублем из-за ведения новых санкций», — отмечает Сабодин.
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С начала года белорусский рубль укрепился к российскому на 11%. Последний резко потерял позиции на фоне санкций со стороны США. TUT.BY выяснял, почему ситуация...
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