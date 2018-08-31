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Российский рубль лихорадит. Не заразно ли это?

01.09.2018 08:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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С начала года белорусский рубль укрепился к российскому на 11%. Последний резко потерял позиции на фоне введенных и планируемых санкций со стороны США. При этом эксперты говорят о запасе прочности российской экономики, Центробанк России сохраняет спокойствие, а Нацбанк Беларуси заявляет, что не будет менять курсовую политику. TUT.BY выяснял, почему ситуация нынешнего года кажется экспертам и регуляторам менее драматичной, чем в 2014-м.


Фото: Reuters

(Без)временные трудности

Первый санкционный удар по рублю случился 6 апреля, когда США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников. Принципиальная новизна этого пакета штрафных мер состоит в том, что Вашингтон впервые решил бить на поражение по частным компаниям. В августе этого года в США введен запрет на экспорт в Россию так называемых электронных устройств двойного назначения и их компонентов, которые могут быть использованы в военных целях. Также запрещен экспорт товаров и технологий, связанных со сферой нацбезопасности США и поставки электроники, компонентов и технологий для добычи нефти и газа, отмечает директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

Теперь внимание участников рынка приковано к следующей угрозе со стороны США — возможности запрета на покупку российских гособлигаций сроком более 14 дней, запрет любого экспорта в Россию (кроме продовольствия), а также полный запрет импорта российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. Кроме того, Вашингтон может блокировать кредиты Москве по линии международных финансовых организаций и запретить авиакомпаниям, которые контролирует правительство России, рейсы в США.

Нужно отдать должное что ЦБ РФ смог выровнять ситуацию в обоих случаях, констатирует эксперт. Центробанк России увеличил объем покупки золота на мировом рынке, который в июле достиг максимального за несколько месяцев значения — 26,1 тонны золота согласно данным МВФ. Параллельно Россия сокращает вложения в американские государственные облигации. «Можно сделать вывод, что наш сосед избавляется от американских активов и вкладывается в золото, чтобы обезопасить себя от воздействия новых, более жестких санкций», — отмечает Сабодин.


На графике USD/RUB видно, как болезненно российская валюта отреагировала на введение санкций. В течение пары дней теряя в стоимости 4−6 рублей за один доллар.

Кроме того, в России отказались от «бюджетного правила» (по нему при цене нефти более 40 долларов за баррель Центробанк может выступить покупателем долларов, чтобы «лишняя» валютная выручка экспортеров не привела к чрезмерному укреплению рубля) — на срок с 23 августа и до конца сентября регулятор приостановил покупку доллара, что ослабило давление на рубль, позволив ему вернуться в ценовой коридор 66−68 российских рублей за доллар.

Эксперты напоминают, что в ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в середине первого президентского срока Дональда Трампа. Полностью переизбирается нижняя палата Конгресса США — Палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов проводятся другие местные выборы. Воинственная риторика со стороны США после проведения выборов может снизиться и в случае высоких цен на нефть, более 70 долларов за баррель, российская валюта может укрепиться.

«Плохая новость заключается в том, что санкционное давление продолжает нарастать и сценарий деэскалации пока не просматривается. Тем не менее следует помнить, что предложения по санкциям являются частью внутренней политической борьбы в США, нарастающая активность в их разработке в 2018 году в значительной степени связана с подготовкой к политическим выборам 6 ноября — после этой даты необходимость усиливать санкционную риторику выглядит не такой очевидной», — отметила в комментарии «Коммерсанту» руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

«Если все же США решаться на следующий пакет санкций, большая вероятность того что доллар вырастет выше отметки 70 российских рублей за доллар», — полагает Сабодин.

«Низкая инфляция, низкий уровень долга говорят в пользу того, что сценарий стабилизации курса рубля не следует сбрасывать со счетов. Фундаментальное значение курса на 2018−2020 годы находится в интервале 60−70 рублей за доллар, что говорит об отсутствии дополнительного потенциала ослабления. При этом в режиме свободного плавания на низколиквидном рынке волатильность курса может быть значительной — в 2014 году отклонение курса от фундаментально обоснованного значения составляло в отдельные моменты до 20%», — аргументирует Орлова.

По оценкам экспертов Евразийского банка развития, на текущий момент, недооцененность реального курса российского рубля к доллару составляет около 8%.

Аналитики ЕАБР отмечают, что эффект для рубля и финансовых рынков во многом смягчается высоким уровнем цен на нефть. «Для бюджета и внешнеторгового баланса, которые во многом определяют общий фон макроэкономических факторов для рубля, сохранение цен на нефть будет создавать предпосылки для последующего восстановления позиций российской валюты», — считают эксперты.

Белорусским экспортерам беспокоиться?

С одной стороны, согласно данным Белстата, пока угрозы для экспортеров нет, отмечает Александр Сабодин. Доля экспорта в Россию белорусских товаров и услуг за первое полугодие текущего года составила 39,2%, относительно второго полугодия 2017 года экспорт в Россию вырос на 4,8%.

Представитель Нацбанка Беларуси в комментарии «Интерфаксу» завил, что не планируется менять курсовую политику из-за ослабления российского рубля. В том числе НББ считает неактуальной корректировку доли российского рубля в корзине валют, которая используется при расчете обменного курса.

В НББ полагают, что «использование гибкого курсообразования уже само по себе является защитным механизмом и позволяет смягчать влияние отрицательных внешних шоков через ослабление белорусского рубля и не допускать накопления девальвационных ожиданий».

При этом снижение курса белорусского рубля к доллару (пока — на 5,4% с начала года) может оказать негативный эффект на предприятия, которые брали кредит в иностранной валюте. По словам заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица, при снижении курса белорусского рубля к доллару на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят 230 млн рублей, потери бюджета от переоценки внешнего долга — 330 млн рублей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эксперты ЕАБР констатируют, что, несмотря на усиление внешних вызовов, можно отметить значительное улучшение макроэкономических параметров стран ЕАБР за последние несколько лет, то есть в отличие от того же 2014-го. В итоге, по прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост стран-участниц по итогам 2018 года ожидается на уровне 2,1%. В том числе для России — 1,8%, Беларуси — 3,8% при инфляции в 4,9% и 5,1% соответственно.

«Поэтому если рассматривать ситуацию в комплексе, во-первых, нужно уходить от долларизации в экономике, борьба с которой с переменным успехом уже ведется десяток лет. Во-вторых, нужно учитывать, что эффект от падения российского рубля проявится только позже, с определенным запаздыванием», — говорит Александр Сабодин.

Он напомнил, в частности, заявление президента Беларуси в интервью телеканалу «Беларусь-1» 26 августа о том, что мы в свое время, то есть в 2014-м году, когда белорусский рубль укрепился к российскому на 26,2%, от обвала российского рубля потеряли порядка 3 млрд долларов только на курсовых разницах при экспорте в Россию.

«Поэтому как минимум нужно предусмотреть план действий в случае дальнейшего неблагоприятного развития ситуации с российским рублем из-за ведения новых санкций», — отмечает Сабодин.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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С начала года белорусский рубль укрепился к российскому на 11%. Последний резко потерял позиции на фоне санкций со стороны США. TUT.BY выяснял, почему ситуация...
 
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