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В Беларуси выросла заработная плата отдельных категорий бюджетников
01.09.2018 08:30 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 сентября. В Беларуси 1 сентября повышена заработная плата работникам бюджетных организаций. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 31 августа 2018 года № 632 "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников", сообщила пресс-служба правительства.
Также повышены тарифные ставки (оклады) работникам организаций здравоохранения, структурных подразделений медицинских научных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (за исключением учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор), занимающим должности химика, ведущего химика, биолога, ведущего биолога, выполняющим комплексные многоэтапные молекулярно-биологические исследования, иммуноферментные исследования, исследования в области клеточной медицины, должности медицинского физика, ведущего медицинского физика, инженера, ведущего инженера, выполняющим работу по синтезу, фармакопейному анализу и дозиметрическому контролю радиофармацевтических лекарственных средств, обслуживающим и эксплуатирующим медицинское диагностическое оборудование для лучевой диагностики, аппараты и компьютерные системы для проведения планирования, реализации и гарантии качества лучевой терапии, — на 100%.
Кроме того, установлены доплаты: врачам-специалистам, в том числе являющимся руководителями, — в размере 20% оклада; медицинским работникам, имеющим среднее специальное медицинское образование, — 13% оклада.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 1 сентября. В Беларуси 1 сентября повышена заработная плата работникам бюджетных организаций. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 31...
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