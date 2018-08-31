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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 августа — 2 сентября)
01.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
Мы просматривали базу объявлений на нашем сайте и случайно наткнулись на интересную, но пугающую тенденцию: владельцы популярных гостиничных комплексов одновременно избавляются от бизнеса. Среди выставленных на продажу такие гиганты как «Наносы», «Фестивальный», «Озерный» и другие. Мы
Еще одну закономерность вывел наш аналитик Артём Сахаревич. В очередном мониторинге цен предложения квартир в Минске он
Строительство
Вы знаете, а оказалось-то, что Минск все-таки резиновый. Вот уже заявляют, что на месте бывшей деревни Сухарево
Тем временем, за городом в квартале «Пирс» у Минского моря
Те, у кого запросы более скромные, обрывают телефоны «Минскстроя», который
А вот в Гродно
Зато у дольщиков «Тамбаза» все по-старому… Теперь они
Земля
В очередной раз дешевые участки под дачу даже рядом с водой вблизи Минска оказались никому не нужны.
При этом, за отдельные изъятые участки с «недостроями»
Коммерческая недвижимость
В сентябре в минске разыграют на торгах 3 объекта государственной собственности. В комитете государственного имущества Мингорисполкома
На Городском Валу в Минске построят общественный центр. На аукцион
А скандальный теннисный центр на Цнянке
Жильё
Посмотрели, как выглядят
Если в этой подборке вам ничего не подошло, то можно
И это не подошло? Хорошо. Тогда можно присмотреться к каркасному загородному дому. Один энтузиаст поделился с нами своим
Жизнь регионов
Мы снова выехали за МКАД, чтобы посмотреть, как живут регионы и сколько там стоит жилье. На сей раз
Аренда
500 рублей за ночь. И это, простите, не цена на интимные услуги. Это
Офтоп
Министерство культуры определилось,
И немного жути напоследок. Женщина
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Наступила осень, а значит на рынке недвижимости скоро снова должна начаться “движуха”. Новостей уже становится все больше. Чтобы в них не запутаться,...
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