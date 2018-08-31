Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 августа — 2 сентября)

Еще одну закономерность вывел наш аналитик Артём Сахаревич. В очередном мониторинге цен предложения квартир в Минске он написал , что средний уровень цен растет на фоне увеличения предложения: “Это значит, что новые продавцы пока не намерены выставлять цены ниже рынка, и делают это, напротив, с небольшим запасом”.

Строительство

Вы знаете, а оказалось-то, что Минск все-таки резиновый. Вот уже заявляют, что на месте бывшей деревни Сухарево построят еще 4 новых микрорайона .

Тем временем, за городом в квартале «Пирс» у Минского моря собираются прокладывать водный канал и обустроить набережную с амфитеатром . Застройщик обещает, что сделает это до конца года.

Те, у кого запросы более скромные, обрывают телефоны «Минскстроя», который анонсировал строительство дома на Скрипникова с квартирами по 950 рублей за «квадрат» . Для очередников, естественно.

А вот в Гродно предлагают построиться в новом жилом комплексе по 1600 рублей за «квадрат». Но там панельки необычные — строить будет по новой технологии минская компания «Современные бетонные конструкции».

Зато у дольщиков «Тамбаза» все по-старому… Теперь они протестуют против планов УКСа и записали видеобращение к президенту .

Земля

В очередной раз дешевые участки под дачу даже рядом с водой вблизи Минска оказались никому не нужны. Результаты аукциона просто смешные.

При этом, за отдельные изъятые участки с «недостроями» боролись по 6-8 человек . Наделы продавались в Крупицком, Самохваловичском и Щомыслицком сельсовете.

Коммерческая недвижимость

В сентябре в минске разыграют на торгах 3 объекта государственной собственности. В комитете государственного имущества Мингорисполкома рассказали о каждом из лотов .

На Городском Валу в Минске построят общественный центр. На аукцион уже выставили участок с незавершенным строительством . Долгострою предписан снос.

А скандальный теннисный центр на Цнянке уже строится и должен будет открыться через 4 месяца.



