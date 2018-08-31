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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 августа — 2 сентября)

01.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

Мы просматривали базу объявлений на нашем сайте и случайно наткнулись на интересную, но пугающую тенденцию: владельцы популярных гостиничных комплексов одновременно избавляются от бизнеса. Среди выставленных на продажу такие гиганты как «Наносы», «Фестивальный», «Озерный» и другие. Мы решили выяснить, что происходит.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 августа — 2 сентября)

Еще одну закономерность вывел наш аналитик Артём Сахаревич. В очередном мониторинге цен предложения квартир в Минске он написал, что средний уровень цен растет на фоне увеличения предложения: “Это значит, что новые продавцы пока не намерены выставлять цены ниже рынка, и делают это, напротив, с небольшим запасом”.

Строительство

Вы знаете, а оказалось-то, что Минск все-таки резиновый. Вот уже заявляют, что на месте бывшей деревни Сухарево построят еще 4 новых микрорайона.

Тем временем, за городом в квартале «Пирс» у Минского моря собираются прокладывать водный канал и обустроить набережную с амфитеатром. Застройщик обещает, что сделает это до конца года.

Те, у кого запросы более скромные, обрывают телефоны «Минскстроя», который анонсировал строительство дома на Скрипникова с квартирами по 950 рублей за «квадрат». Для очередников, естественно.

А вот в Гродно предлагают построиться в новом жилом комплексе по 1600 рублей за «квадрат». Но там панельки необычные — строить будет по новой технологии минская компания «Современные бетонные конструкции».

Зато у дольщиков «Тамбаза» все по-старому… Теперь они протестуют против планов УКСа и записали видеобращение к президенту.

Земля

В очередной раз дешевые участки под дачу даже рядом с водой вблизи Минска оказались никому не нужны. Результаты аукциона просто смешные.

При этом, за отдельные изъятые участки с «недостроями» боролись по 6-8 человек. Наделы продавались в Крупицком, Самохваловичском и Щомыслицком сельсовете.

Коммерческая недвижимость

В сентябре в минске разыграют на торгах 3 объекта государственной собственности. В комитете государственного имущества Мингорисполкома рассказали о каждом из лотов.

На Городском Валу в Минске построят общественный центр. На аукцион уже выставили участок с незавершенным строительством. Долгострою предписан снос.

А скандальный теннисный центр на Цнянке уже строится и должен будет открыться через 4 месяца.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (27 августа — 2 сентября)

Жильё

Посмотрели, как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска, которые еще остались в базе к концу лета.

Если в этой подборке вам ничего не подошло, то можно 4 сентября выкупить квартиру у «МАПИДа» в доме в Домбровке. Цена «квадрата» — 2300 рублей. Квартиры будут реализовываться по жилищным облигациям, которые застройщик выпустил по новой высокой номинальной цене.

И это не подошло? Хорошо. Тогда можно присмотреться к каркасному загородному дому. Один энтузиаст поделился с нами своим мнением о плюсах и минусах “каркасников”.

Жизнь регионов

Мы снова выехали за МКАД, чтобы посмотреть, как живут регионы и сколько там стоит жилье. На сей раз поехали в Борисов, на родину «БАТЭ». Оказалось, что «квадрат» жилья на «вторичке» там стоит 1100 рублей.

Аренда

500 рублей за ночь. И это, простите, не цена на интимные услуги. Это стоимость ночлега в Лиде в преддверии фестиваля LIDBEER. В Минске за такие деньги можно vip-квартиру снять...

Офтоп

Министерство культуры определилось, какой мемориал появится в Куропатах. В конкурсе сразились 32 эскизных проекта.

И немного жути напоследок. Женщина купила квартиру в Минске и в подвале нашла гранаты с патронами. Никто не пострадал.

Редакция Realt.by

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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