|
Министры за партой. Первые лица Беларуси пришли на школьные линейки
01.09.2018 14:29 — Новости Экономики | Tut.by
1 сентября начался новый учебный год: сесть за парты предстоит 1 млн 100 тысячам мальчиков и девочек. На праздничные линейки в разных городах страны пришли не только дети с родителями, но также президент, министры и другие высокопоставленные лица страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района.
Премьер-министра Сергея Румаса встречали в средней школе №2 в Турове, где 42 года назад он пошел в первый класс.
Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур провел День знаний на своей малой родине в агрогородке Белоуша Столинского района Брестской области.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко
Министра внутренних дел генерала Игоря Шуневича встречали в Специализированном лицее МВД.
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович тоже вернулся в свою школу 45 лет спустя.
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который курирует в Совмине вопросы социальной сферы, принял участие в торжественной линейке в своей родной Ветковской средней школе №1 имени Андрея Громыко.
Первый вице-премьер Александр Турчин тоже отправился в родную школу — новогрудскую СШ №4. Заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко
Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель БФБ Максим Рыженков поздравил с началом нового учебного года школьников гимназии №36, выпускником которой он является. Обновленный спортивный зал он открыл символическим ударом по воротам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На праздничные линейки в разных городах страны пришли не только дети с родителями, но также президент, министры и другие высокопоставленные лица страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)