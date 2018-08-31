Министры за партой. Первые лица Беларуси пришли на школьные линейки

1 сентября начался новый учебный год: сесть за парты предстоит 1 млн 100 тысячам мальчиков и девочек. На праздничные линейки в разных городах страны пришли не только дети с родителями, но также президент, министры и другие высокопоставленные лица страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района.



Фото: president.gov.by

Премьер-министра Сергея Румаса встречали в средней школе №2 в Турове, где 42 года назад он пошел в первый класс.



Сергей Румас (справа). Фото: Станислав Галковский / sb.by

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур провел День знаний на своей малой родине в агрогородке Белоуша Столинского района Брестской области.



Павел Каллаур. Фото: Навiны Палесся / Пресс-служба Национального Банка Беларуси / facebook.com

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко посетил Бегомльскую среднюю школу, а председатель Совета Республики Михаил Мясникович появился в гимназии №3 Могилева. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приехала в гимназию №1 имени Франциска Скорины Полоцка.

Министра внутренних дел генерала Игоря Шуневича встречали в Специализированном лицее МВД.



Фото: МВД Беларуси / twitter.com

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович тоже вернулся в свою школу 45 лет спустя.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который курирует в Совмине вопросы социальной сферы, принял участие в торжественной линейке в своей родной Ветковской средней школе №1 имени Андрея Громыко.



Игорь Петришенко. Фото: Виолетта Дралюк, sb.by

Первый вице-премьер Александр Турчин тоже отправился в родную школу — новогрудскую СШ №4. Заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко пришел на линейку в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины.

Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель БФБ Максим Рыженков поздравил с началом нового учебного года школьников гимназии №36, выпускником которой он является. Обновленный спортивный зал он открыл символическим ударом по воротам.



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