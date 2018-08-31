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Министры за партой. Первые лица Беларуси пришли на школьные линейки

01.09.2018 14:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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1 сентября начался новый учебный год: сесть за парты предстоит 1 млн 100 тысячам мальчиков и девочек. На праздничные линейки в разных городах страны пришли не только дети с родителями, но также президент, министры и другие высокопоставленные лица страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района.


Фото: president.gov.by

Премьер-министра Сергея Румаса встречали в средней школе №2 в Турове, где 42 года назад он пошел в первый класс.


Сергей Румас (справа). Фото: Станислав Галковский / sb.by

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур провел День знаний на своей малой родине в агрогородке Белоуша Столинского района Брестской области.


Павел Каллаур. Фото: Навiны Палесся / Пресс-служба Национального Банка Беларуси / facebook.com

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко посетил Бегомльскую среднюю школу, а председатель Совета Республики Михаил Мясникович появился в гимназии №3 Могилева. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приехала в гимназию №1 имени Франциска Скорины Полоцка.

Министра внутренних дел генерала Игоря Шуневича встречали в Специализированном лицее МВД. 


Фото: МВД Беларуси / twitter.com

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович тоже вернулся в свою школу 45 лет спустя.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который курирует в Совмине вопросы социальной сферы, принял участие в торжественной линейке в своей родной Ветковской средней школе №1 имени Андрея Громыко.


Игорь Петришенко. Фото: Виолетта Дралюк, sb.by

Первый вице-премьер Александр Турчин тоже отправился в родную школу — новогрудскую СШ №4. Заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко пришел на линейку в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. 

Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель БФБ Максим Рыженков поздравил с началом нового учебного года школьников гимназии №36, выпускником которой он является. Обновленный спортивный зал он открыл символическим ударом по воротам.


Фото: БЕЛТА. Изображение взято из открытого доступа РУП «БЕЛТА» в соответствии с правилами, указанными на сайте агентства.
 
Теги: Могилев
 
 
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На праздничные линейки в разных городах страны пришли не только дети с родителями, но также президент, министры и другие высокопоставленные лица страны.
 
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