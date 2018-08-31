Березовский сыродельный комбинат отправил в Данию сливочное масло на 1 миллион долларов

На 1 млн долларов сливочного масла отправил в Данию за семь месяцев текущего года Березовский сыродельный комбинат, пишет «Вечерний Брест».

Это предприятие одним из первых «прорвалось» на рынок Евросоюза. С 2013 года комбинат поставляет сухую молочную сыворотку в Нидерланды и Польшу. А с нынешнего года осуществляются регулярные экспортные поставки в Данию. Этому способствует конъюнктура рынка — в странах Евросоюза подорожало масло.

При этом основным экспортным товаром предприятия по-прежнему остается твердый сыр. Он занимает 73% в общем объеме поставок за рубеж.