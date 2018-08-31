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Березовский сыродельный комбинат отправил в Данию сливочное масло на 1 миллион долларов
01.09.2018 19:32 — Новости Экономики | Tut.by
На 1 млн долларов сливочного масла отправил в Данию за семь месяцев текущего года Березовский сыродельный комбинат,
Это предприятие одним из первых «прорвалось» на рынок Евросоюза. С 2013 года комбинат поставляет сухую молочную сыворотку в Нидерланды и Польшу. А с нынешнего года осуществляются регулярные экспортные поставки в Данию. Этому способствует конъюнктура рынка — в странах Евросоюза подорожало масло.
При этом основным экспортным товаром предприятия по-прежнему остается твердый сыр. Он занимает 73% в общем объеме поставок за рубеж.
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Этому способствует конъюнктура рынка: в странах Евросоюза подорожало масло.
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