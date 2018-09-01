Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям торжеств Дня белорусской письменности, сообщает пресс-служба президента .

«Сердечно поздравляю вас с юбилейным, двадцать пятым Днем белорусской письменности, который отмечается в этом году на гостеприимной Брестской земле. Этот праздник — знаковое событие в культурной жизни страны, свидетельство красы и силы белорусского языка, духовных традиций нашего народа. Многие столетия письменное слово передает из поколения в поколение вечные идеалы красоты, добра, справедливости, является животворным источником мудрости и знаний, надежным спутником каждого человека на его жизненном пути».

По его словам, празднуя День белорусской письменности, мы отдаем дань уважения всем тем, кто создавал нашу культуру, содействовал просвещению и поднял на высокий уровень белорусское художественное слово.

«Предки оставили нам неоценимое сокровище — родной язык, прекрасными образцами которого являются произведения Франциска Богушевича и Максима Богдановича, Янки Купалы и Якуба Коласа, Владимира Короткевича и Ивана Мележа. Уверен, что, сохраняя их наследие, сегодняшнее поколение белорусов своим плодотворным созидательным трудом будет укреплять суверенитет и независимость Родины».