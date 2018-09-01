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Гомельский райисполком возглавила Елена Алексина. Что о ней известно?
02.09.2018 17:26 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко в пятницу согласовал
С весны место руководителя исполнительной власти в Гомельском районе пустовало: с официального сайта райисполкома исчезла информация об Александре Ситнице, который являлся председателем райисполкома с 2009 года. Позже стало известно, что
В последнее время Елена Алексина являлась председателем Буда-Кошелевского райсовета депутатов. Родом она из этого же района: родилась 16 мая 1966 года в поселке Березина. Училась сначала в бушевской средней школе (это за 3−4 километра от ее родного поселка), затем — на инженера-строителя в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта, также имеет диплом менеджера социальной сферы, полученный в Академии управления.
Елена Алексина 29 лет отработала в Буда-Кошелевском районе: сначала специалистом, затем начальником управления по труду и занятости. Становилась депутатом Буда-Кошелевского районного совета последние три созыва.
Коллеги отзываются о ней как «руководителе с большой буквы и человеке слова, который доводит любое дело до конца». Сама же глава района пока отказывается от комментариев, скромно говоря, что «рада новости».
Алексина станет четвертой в Беларуси женщиной — председателем райисполкома. Кроме нее, такие должности занимают Ольга Мохорева (Добрушский район), Елена Павлечко (Мозырский район) и Вероника Байкова (Лоевский район). Примечательно, что все они работают в Гомельской области.
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С весны место руководителя исполнительной власти в Гомельском районе пустовало: с официального сайта райисполкома исчезла информация об Александре Ситнице,...
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