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Гомельский райисполком возглавила Елена Алексина. Что о ней известно?

02.09.2018 17:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко в пятницу согласовал назначение новых руководителей райисполкомов и предприятий. Гомельский райисполком возглавила Елена Алексина, экс-глава Буда-Кошелевского районного совета депутатов. «Наша нiва» собрала известные факты о женщине-руководителе.


Елена Алексина

С весны место руководителя исполнительной власти в Гомельском районе пустовало: с официального сайта райисполкома исчезла информация об Александре Ситнице, который являлся председателем райисполкома с 2009 года. Позже стало известно, что он попал в СИЗО за взятки.

В последнее время Елена Алексина являлась председателем Буда-Кошелевского райсовета депутатов. Родом она из этого же района: родилась 16 мая 1966 года в поселке Березина. Училась сначала в бушевской средней школе (это за 3−4 километра от ее родного поселка), затем — на инженера-строителя в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта, также имеет диплом менеджера социальной сферы, полученный в Академии управления.

Елена Алексина 29 лет отработала в Буда-Кошелевском районе: сначала специалистом, затем начальником управления по труду и занятости. Становилась депутатом Буда-Кошелевского районного совета последние три созыва.

Коллеги отзываются о ней как «руководителе с большой буквы и человеке слова, который доводит любое дело до конца». Сама же глава района пока отказывается от комментариев, скромно говоря, что «рада новости».

Алексина станет четвертой в Беларуси женщиной — председателем райисполкома. Кроме нее, такие должности занимают Ольга Мохорева (Добрушский район), Елена Павлечко (Мозырский район) и Вероника Байкова (Лоевский район). Примечательно, что все они работают в Гомельской области.

 
 
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С весны место руководителя исполнительной власти в Гомельском районе пустовало: с официального сайта райисполкома исчезла информация об Александре Ситнице,...
 
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