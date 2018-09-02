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Япринцев подал иск о признании недействительным договора продажи своей доли в "Трайпле"
03.09.2018 08:00 — Новости Экономики | Tut.by
Владимир Япринцев подал иск к российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле», заключенного в 2015-м году. Речь идет о 16,75% акций крупнейшего частного холдинга страны, которые Япринцев передал Аксентьеву в счет погашения долга своего сына. Слушание Экономический суд Минска назначил на 21 января 2019 года.
Долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз.
Ранее на факт передачи доли
Недавно вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей доли в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов, просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.
В итоге
О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY
Вопрос происхождения денег, взятых взаймы Япринцевым-младшим и Арабяном, на суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.
«Я понимал, что Савяк — технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева… Сумма долга была озвучена — около 32 млн долларов. 15 млн долларов было выдано Аксентьевым, остальное — Мамиашвили, и незначительная часть — Савяком», —
Один из допрошенных в Минске свидетелей, Сергей Китаев,
Таким образом поданный Япринцевым-старшим иск о признании недействительным договора купли-продажи доли может быть попыткой вернуться в исходную точку и решить вопрос с долгами реальным кредиторам.
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Владимир Япринцев подал иск к российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в "Трайпле", заключенного в...
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