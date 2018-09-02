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Как повысятся зарплаты в бюджетной сфере? (инфографика)

03.09.2018 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Как повысятся зарплаты в бюджетной сфере? (инфографика)
 
Президентом Беларуси согласовано существенное повышение заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы:
 
педагогические работники* - повышение тарифных ставок, окладов на 20%,
 
помощники воспитателей - повышение тарифных ставок, окладов на 20%,
 
врачи - доплаты в 20%,
 
медсестры - доплаты в 13%,
 
провизоры, фармацевты, физики, химики, биологи - повышение окладов в размере от 40% до 100%.
 
Кроме того, с 1 октября 2018 года вырастет тарифная ставка первого разряда с Br34 до Br35,5. В результате прирост расчетной заработной платы в октябре по сравнению с августом 2018 года составит:
 
доцент учреждения образования - Br72,1 (11,3%);
 
учитель (1-я квалификационная категория) - Br64,7 (12,7%);
 
помощник воспитателя - Br55,1 (15,7%);
 
врач хирургического профиля (высшая квалификационная категория) - Br128,6 (19,3%);
 
медсестра операционная (1-я квалификационная категория) - Br63,7 (14,1%);
 
провизор (1-я квалификационная категория) - Br178,4 (46,4%);
 
фармацевт (1-я квалификационная категория) - Br98,8 (26,7%).
 
В результате средняя заработная плата работников бюджетных организаций за 2018 год составит Br742, в том числе за декабрь - Br858, в среднем за IV квартал - Br801.
 
* Включая профессорско-преподавательский состав.
 
Источник: проект постановления Совета Министров "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников".
 
 
 
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Президентом Беларуси согласовано существенное повышение заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы:
 
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