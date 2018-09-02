Как повысятся зарплаты в бюджетной сфере? (инфографика)

Президентом Беларуси согласовано существенное повышение заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы:

педагогические работники* - повышение тарифных ставок, окладов на 20%,

помощники воспитателей - повышение тарифных ставок, окладов на 20%,

врачи - доплаты в 20%,

медсестры - доплаты в 13%,

провизоры, фармацевты, физики, химики, биологи - повышение окладов в размере от 40% до 100%.

Кроме того, с 1 октября 2018 года вырастет тарифная ставка первого разряда с Br34 до Br35,5. В результате прирост расчетной заработной платы в октябре по сравнению с августом 2018 года составит:

доцент учреждения образования - Br72,1 (11,3%);

учитель (1-я квалификационная категория) - Br64,7 (12,7%);

помощник воспитателя - Br55,1 (15,7%);

врач хирургического профиля (высшая квалификационная категория) - Br128,6 (19,3%);

медсестра операционная (1-я квалификационная категория) - Br63,7 (14,1%);

провизор (1-я квалификационная категория) - Br178,4 (46,4%);

фармацевт (1-я квалификационная категория) - Br98,8 (26,7%).

В результате средняя заработная плата работников бюджетных организаций за 2018 год составит Br742, в том числе за декабрь - Br858, в среднем за IV квартал - Br801.

* Включая профессорско-преподавательский состав.

Источник: проект постановления Совета Министров "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников".