«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

Многие специалисты участвуют в полумарафоне уже второй раз . Директор компании «Мариэлт» Мария Широчина считает, что бег — лучшая разрядка после тяжелого дня:

— Впервые в полумарафоне я участвовала в 2017 году, пробежав 10 километров. В этом году ставила цель — 21, но, скорее всего, побегу все-таки 10. Длинные дистанции по асфальту — большая нагрузка на колени и организм в целом, а я считаю, что бегать надо в удовольствие. 21 километр для меня сейчас будет во вред, а не во благо.



