ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

03.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

11 специалистов по недвижимости «Мариэлт» выйдут на дистанцию 9 сентября. Перед ребятами стоят разные цели — от 5 до 21 километра. Общее число километров, которое планируют преодолеть агенты по недвижимости — 100.

«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

Многие специалисты участвуют в полумарафоне уже второй раз. Директор компании «Мариэлт» Мария Широчина считает, что бег — лучшая разрядка после тяжелого дня:

— Впервые в полумарафоне я участвовала в 2017 году, пробежав 10 километров. В этом году ставила цель — 21, но, скорее всего, побегу все-таки 10. Длинные дистанции по асфальту — большая нагрузка на колени и организм в целом, а я считаю, что бегать надо в удовольствие. 21 километр для меня сейчас будет во вред, а не во благо.

«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

— К слову, за год к нам пришло много молодых и амбициозных специалистов (а мы берем только таких!), поэтому в забеге будет участвовать вдвое больше агентов, чем в прошлом году. Большинство ребят планируют преодолеть дистанцию в 10 километров, один человек возьмет 21. Здоровый образ жизни и спорт — это залог хорошей работы, показатель целеустремленности, собранности и самоконтроля. Я знаю точно, что все сотрудники агентства два-три раза в неделю посещают спортивный зал, и это здорово. Бег перед сном или с утра — лучший способ снять усталость и напряжение, привести голову в порядок и начать новый день с хорошего настроения.

«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

В этом сезоне маршрут забега немного изменен. Полумарафонцы пробегут 21 километр за один круг, а не за два, как это было раньше. Такое решение принято не просто так: выходить на второй круг морально сложнее, чем двигаться только вперед. Ожидается, что в полумарафоне в этом году примут участие 35 тысяч человек.

«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

Изучить дистанции в 5, 10 и 21 километр можно на сайте организатора.  

Руководитель отдела продаж «Мариэлт» Алена Бруннер считается самой спортивной в компании. В прошлом году Алена уже пробежала полумарафон, задача на этот год неизменна — 21 километр.

«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

— Спортом я занималась с самого детства, позже увлеклась бегом. Со временем простое увлечение переросло в хобби. Как только в Минске начали проводить полумарафоны, я думала об участии, но не решалась. Замотивировал на первую длинную дистанцию будущий муж, с тех пор ежегодно участвую в забеге.

Нет ничего удивительного в том, что почти весь коллектив компании участвует в полумарафоне. «Мариэлт» объединяет молодых и спортивных, у нас схожие интересы и цели. Все специалисты замотивированы на результат, поэтому мы можем заявить о себе не только как о хороших «продажниках», но и как о дружной спортивной команде.

«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону

Дорогие читатели, специально для вас мы запустили канал в мессенджере Telegram. Подписывайтесь на нас — и вы будете узнавать все новости рынка недвижимости, а также актуальную аналитику первыми. Там мы сможем общаться менее формально, а у вас будет возможность высказать редакции какие-то пожелания или замечания. Спасибо, что вы с нами!

Фото: Павел Садовский

Читайте также:

Полумарафон в Минске 2017: как это было

«Мы любим победы, особенно победы над собой» — команда АН «Мариэлт» принимает участие в Минском полумарафоне

Британец, мечтающий построить первую в Беларуси деревню для бездомных, собирает деньги для белорусских детей с инвалидностью

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До минского полумарафона остались считанные дни. Уже в воскресенье 9 сентября несколько десятков тысяч людей выйдут на главные улицы города, чтобы сделать вызов...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Гомельский райисполком возглавила Елена Алексина. Что о ней известно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика