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«Наша цель — 100 километров». Как специалисты по недвижимости «Мариэлт» готовятся к полумарафону
03.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
11 специалистов по недвижимости «Мариэлт» выйдут на дистанцию 9 сентября. Перед ребятами стоят разные цели — от 5 до 21 километра. Общее число километров, которое планируют преодолеть агенты по недвижимости — 100.
Многие специалисты
— Впервые в полумарафоне я участвовала в 2017 году, пробежав 10 километров. В этом году ставила цель — 21, но, скорее всего, побегу все-таки 10. Длинные дистанции по асфальту — большая нагрузка на колени и организм в целом, а я считаю, что бегать надо в удовольствие. 21 километр для меня сейчас будет во вред, а не во благо.
— К слову, за год к нам пришло много молодых и амбициозных специалистов (а мы берем только таких!), поэтому в забеге будет участвовать вдвое больше агентов, чем
В этом сезоне маршрут забега немного изменен. Полумарафонцы пробегут 21 километр за один круг, а не за два, как это было раньше. Такое решение принято не просто так: выходить на второй круг морально сложнее, чем двигаться только вперед. Ожидается, что в полумарафоне в этом году примут участие 35 тысяч человек.
Изучить дистанции в 5, 10 и 21 километр можно на
Руководитель отдела продаж «Мариэлт» Алена Бруннер считается самой спортивной в компании. В прошлом году Алена уже пробежала полумарафон, задача на этот год неизменна — 21 километр.
— Спортом я занималась с самого детства, позже увлеклась бегом. Со временем простое увлечение переросло в хобби. Как только в Минске начали проводить полумарафоны, я думала об участии, но не решалась. Замотивировал на первую длинную дистанцию будущий муж, с тех пор ежегодно участвую в забеге.
Нет ничего удивительного в том, что почти весь коллектив компании участвует в полумарафоне. «Мариэлт» объединяет молодых и спортивных, у нас схожие интересы и цели. Все специалисты замотивированы на результат, поэтому мы можем заявить о себе не только как о хороших «продажниках», но и как о дружной спортивной команде.
Фото: Павел Садовский
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До минского полумарафона остались считанные дни. Уже в воскресенье 9 сентября несколько десятков тысяч людей выйдут на главные улицы города, чтобы сделать вызов...
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