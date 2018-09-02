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Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся пройдет в сентябре—декабре

03.09.2018 09:53 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 сентября. Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся X—XI классов учреждений общего среднего образования пройдет в сентябре—декабре 2018 года.

Организаторы — Национальный банк и Министерство образования. Порядок проведения республиканской олимпиады по финансовой грамотности утвержден совместным постановлением правления Нацбанка и Минобразования № 336/75 от 27 июля 2018 года.

Олимпиада пройдет в четыре этапа: в учреждениях образования — в сентябре 2018 года; районный этап — 19 октября 2018 года; областной (Минский городской) этап — 16 ноября 2018 года; заключительный этап — в Национальном банке 14 декабря 2018 года.

Олимпиадные задания будут представлять собой тесты с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции. В задания также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.

В помощь старшеклассникам и педагогам для подготовки к олимпиаде Нацбанком разработаны методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С методическими рекомендациями можно ознакомиться на Едином интернет-портале финансовой грамотности www.fingramota.by.

Олимпиада проходит в Беларуси ежегодно с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 сентября. Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся X—XI классов учреждений общего среднего образования пройдет в...
 
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