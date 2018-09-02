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Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок при вступлении в ВТО

03.09.2018 11:08 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок при вступлении в ВТО
Фото ВТО

3 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок при вступлении во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь в июне получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по государственным закупкам. Переговоры по присоединению страны к соглашению по госзакупкам будут начаты после оформления членства в ВТО. "До подписания основных документов сможем установить механизм защиты экономики при вступлении в ВТО именно в сфере государственных закупок. На это будет направлена работа наших экспертов, - отметил Владимир Колтович. - На наш взгляд, присоединение Беларуси к соглашению - это меч обоюдоострый. С одной стороны, мы получаем доступ к рынкам стран-участниц, то есть увеличиваем свой экспортный потенциал, а наши производители товаров, работ и услуг смогут на равных участвовать в процедурах закупок во многих государствах. С другой стороны, мы открываем свой рынок государственных закупок".

В Беларуси совершенствуется управление системой госзакупок. "Подписан новый закон о государственных закупках, который будет действовать с 1 июля 2019 года. Он способствует повышению эффективности государственных закупок, прозрачности процедур, направлен на снижение количества посредников, участвующих в данных процедурах, и обеспечивает более широкие возможности для защиты прав и интересов участников", - пояснил министр.

В Минске проходит Национальный семинар по государственным закупкам, организованный МАРТ совместно с секретариатом ВТО и Европейским банком реконструкции и развития. "Принимаем в Минске мировых экспертов. Этот двухдневный семинар будет способствовать дальнейшему повышению эффективности системы управления государственными закупками в стране", - резюмировал Владимир Колтович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок при вступлении во Всемирную торговую организацию. Об этом...
 
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