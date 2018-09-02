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Беларуси не светят поставки российских нефтепродуктов. "Экономически нецелесообразно"
03.09.2018 12:33 — Новости Экономики | Tut.by
Экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразен, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
«В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь», —
Новак уточнил, что Беларусь обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами, поэтому экономической целесообразности поставок и нефтепродуктов в Беларусь нет.
Как ранее
Агентство
Президент Беларуси августовские нефтяные претензии к Беларуси со стороны России прокомментировал иначе. В
Лукашенко напомнил, что в 2017 году Москва и Минск договорились о поставке 24 млн тонн нефти в год в рамках индикативного баланса, из которых фактически поставляется 18 млн т, а за 6 млн т Россия компенсирует Беларуси в рамках процедуры «перетаможки».
«Это было, когда нефть стоила 40−50 долларов. Что потом произошло. Нефть подскочила, и нам в бюджет попало несколько больше денег, чем ожидали российские эксперты и правительство. Так случилось. А если бы цена упала, мы могли бы получить только половину», — подчеркнул президент.
Ответил президент и на упреки в том, что компании покупают темные нефтепродукты, мазут и прочие газойли, и в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. «Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Претензий же нет. Нет, здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку. „Нет, вы запретите своим компаниям покупать“. Я говорю: „Нет, вы запретите продавать своим компаниям, если вы считаете, что это незаконно“. „Нет, вы не покупайте, вы запретите, вы откажитесь и так далее“. Это нормально? Это не нормально».
В первом полугодии Беларусь в 1,5 раза
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"В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь", - цитирует министра энергетики России ТАСС.
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