Поставлять в Беларусь нефтепродукты Россия не видит смысла

Поставки в нашу страну нефтепродуктов из РФ экономически нецелесообразными назвал министр энергетики России Александр Новак 3 сентября на обсуждении баланса поставок на 2019 год.

Чиновник высказал точку зрения российских властей, отметив, что она связана с возможностью реэскпорта.

«Экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российский экспорт в Беларусь, нет, потому что они просто могут реэкспортироваться», — подчеркнул он.

«У нас в целом предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Беларусь обеспечивает себя полностью нефтепродуктами за счет переработки российской нефти», — отметил Новак.

некоторые виды нефтепродуктов поставлялись в Беларусь в 2018 году в рамках единого экономического пространства. Пока объем поставок на 2019 год неизвестен.

Недавно стало известно, что Россия с четвертого квартала прекратит выдачу Беларуси кредитов и беспошлинную поставку нефтепродуктов и сжиженного газа из-за потерь своего бюджета. При этом белорусский Минфин планирует стребовать с российской стороны компенсацию за потери по налоговому маневру: недавно Госдума России приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли, это значит, что экспортной пошлины на поставки нефти через 5 лет не будет, а для Беларуси углеводороды будут стоить столько же, сколько для остальных. Этот шаг ударит по нашему ВВП и бюджету, считают эксперты .

15 августа первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский анонсировал встречу вице-премьера Владимира Семашко и его российского коллеги Дмитрия Козака. Стороны должны были обсудить условия поставок нефтепродуктов в Беларусь.

Ожидалось, что переговоры состоятся 23 августа, однако они были перенесены из-за смены правительства и кадровых перестановок, проведенных президентом.

Был освобожден от должности и вице-премьер Владимир Семашко, который ранее отвечал за топливно-энергетический комплекс. Встреча вице-премьера России Дмитрия Козака с новым вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко, курирующим топливно-энергетический комплекс, прошла 29 августа.