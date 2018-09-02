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Поставлять в Беларусь нефтепродукты Россия не видит смысла
03.09.2018 13:00 — Новости Экономики | БДГ
Поставки в нашу страну нефтепродуктов из РФ экономически нецелесообразными назвал министр энергетики России Александр Новак 3 сентября на обсуждении баланса поставок на 2019 год.
Чиновник высказал точку зрения российских властей, отметив, что она связана с возможностью реэскпорта.
«Экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российский экспорт в Беларусь, нет, потому что они просто могут реэкспортироваться», — подчеркнул он.
«У нас в целом предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Беларусь обеспечивает себя полностью нефтепродуктами за счет переработки российской нефти», — отметил Новак.
некоторые виды нефтепродуктов поставлялись в Беларусь в 2018 году в рамках единого экономического пространства. Пока объем поставок на 2019 год неизвестен.
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Ожидалось, что переговоры состоятся 23 августа, однако они были перенесены из-за смены правительства и кадровых перестановок, проведенных президентом.
Был освобожден от должности и вице-премьер Владимир Семашко, который ранее отвечал за топливно-энергетический комплекс. Встреча вице-премьера России Дмитрия Козака с новым вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко, курирующим топливно-энергетический комплекс, прошла 29 августа.
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Поставки в нашу страну нефтепродуктов из РФ экономически нецелесообразными назвал министр энергетики России Александр Новак 3 сентября на обсуждении баланса...
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