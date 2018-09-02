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И ВТО в помощь. Как Минск намерен разобраться с больным вопросом госзакупок

03.09.2018 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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На существующие проблемы с госзакупками в последнее время активно жалуются и производители, и контролеры, и президент — кроме внутренних проблем, беспокоит руководство страны и то, что белорусы имеют ограниченный доступ к госзакупкам даже в странах-ближайших торговых партнерах. Одним из самых эффективных и цивилизованных (хоть и небыстрых) путей для оптимизации этой сферы называют путь через вступление в ВТО и Соглашение в ВТО о госзакупках.


Фото: Reuters

В июне нынешнего года Беларусь сделала первый шаг, став наблюдателем в Соглашении ВТО о госзакупках. Представитель секретариата ВТО Анна Каролина Мюллер перед началом семинара в Минске отметила, что сейчас для Беларуси важно начать диалог по соглашению и получить информацию о том, куда стране двигаться дальше. «Госзакупки — очень важный для страны сегмент. Это большой сектор экономики, в среднем по странам от составляет 15 процентов ВВП. Кроме того, это крупные государственные инвестиции, инфраструктурные проекты — школы, больницы, это то, что помогает развивать страну, дает экономический рост. Эти госинвестиции важны и компаниям, и населению. Кроме того, здесь тратятся государственные деньги, то есть деньги граждан — важно, насколько эффективно это делается», — рассказал журналистам представитель ВТО.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович напомнил, что в Беларуси проводится эффективная работа по совершенствованию системы госзакупок. В частности, в июне 2018 года президент подписал новую редакцию закона о госзакупках, который будет действовать с 1 июля 2019 года. Закон направлен на повышение эффективности госзакупок, прозрачности процедуры, снижение количества недобросовестных посредников, более широкие возможность участников по защите своих прав и законных интересов.

«Кроме того, уже не в сфере госзакупок, а в сфере закупок за счет собственных средств МАРТ разработал проект указа, который сейчас находится на согласовании — по нему предприятия с госдолей более 25% в уставном фонде должны будут обеспечивать определенные правила проведения закупок за счет собственных средств», — отметил министр.

Плюсы и минусы будущего присоединения Беларуси к Соглашению ВТО по госзакупкам Колтович охарактеризовал так: «Это меч обоюдоострый. С одной стороны, мы получаем доступ к рынкам стран-участниц, то есть увеличиваем свой экспортных потенциал наших производителей товаров, работ и услуг. С другой, мы открываем свой рынок государственных закупок. Сюда после присоединения придут иностранные компании, причем в качестве участников мы можем увидеть не посредников, а производителей. Присоединение к Соглашению — очень продуманная, взвешенная работа по выстраиванию алгоритмов для обеспечения защиты наиболее уязвимых секторов экономики».


Глава МАРТ Владимир Колтович. Фото: european-times.com

Глава МАРТ отметил, что сегодня ряд процедурных аспектов, касающихся присоединения и применения Соглашения, согласования тех закупок, которые подпадают под регулирование Соглашения, требует глубокой проработки для их правильного понимания и применения.

Он подчеркнул, что роль госзакупок в Беларуси велика: по данным за 2017 год стоимость заключенных по результатам госзакупок договоров составила около 2,8 млрд евро, что составляет более 6% ВВП страны. И это без учета закупок при строительстве.

Владимир Серпиков, посол по особым поручениям — главный переговорщик Беларуси по вопросу вступления в ВТО призвал совершенствовать законодательство страны, «чтобы соответствовать наилучшим международным практикам». «А процесс присоединения Беларуси к ВТО именно этой цели и служит, — подчеркнул он. — Нужно расширять связи, развивать позитивные тенденции во внешней торговли. ВТО — организация сложная, есть много соглашений, к которым придется адаптировать наши законы. Это процесс комплексный и длительный».

Серпиков отметил важность Соглашения по госзакупкам и особо — роль МАРТа, поблагодарив Колтовича и его заместителей. «Со стороны этого министерства мы видим очень серьезное и профессиональное отношение к этому участку работы. МИД имеет свои вопросы, осуществляет координацию, и как координатору этого процесса хочется отметить: мы спокойны, когда МАРТ ведет переговоры, потому что видим очень профессиональное и ответственное отношение».

Соглашение ВТО по госзакупкам — многостороннее соглашение, обязательное только для тех стран ВТО, которые признали его обязательным. Участниками соглашения сейчас являются 47 стран-членов ВТО, наблюдателями — 31 страна и 4 международные организации, среди которых, к примеру, МВФ.

Присоединение к Соглашению по госзакупкам — не обязательной условие присоединения Беларусь к ВТО. Но, учитывая, что участником соглашения является Армения, а Россия, Казахстан и Кыргызстан взяли на себя соответствующие обязательства и имеют статус наблюдателя, отдельные члены ВТО, к примеру, Евросоюз, запросили Беларусь принять обязательство о присоединении к Соглашению.

Предполагается, что с даты присоединения к Соглашению белорусские госучреждения будут заключать контракты прозрачным образом в соответствии с опубликованными законами, правилами и руководящими принципами. При этом Беларусь запросит статус наблюдателя в Соглашении ВТО по госзакупкам на дату своего вступления в ВТО и инициирует переговоры о присоединении к Соглашению ВТО по госзакупкам в течение четырех лет после присоединения.

 
Теги: Минск
 
 
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