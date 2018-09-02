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Инфраструктурный оператор beCloud менее чем за три месяца на треть увеличил количество базовых станций 4G
03.09.2018 12:58 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 сентября. Количество базовых станций технологии связи LTE Advanced (4G) достигло в Беларуси полутора тысяч, сообщила БелаПАН пресс-служба инфраструктурного оператора beCloud, который занимается строительством сети LTE для последующего предоставления ее в пользование всем заинтересованным операторам.
Услуга 4G, работающая на основе сети beCloud, доступна абонентам мобильных операторов "МТС" и life:). Мобильные операторы ранее сообщили о превышении двухмиллионного рубежа по количеству подключенных к сети 4G абонентов.
Как отметили специалисты beCloud, менее чем за три месяца количество базовых станций LTE в стране увеличилось на 30%, на карте сети доступа к высокоскоростному мобильному интернету появилось еще шесть крупных белорусских городов, а суммарный трафик пользователей превысил 72 тысячи терабайт.
К сети 4G в Беларуси теперь могут подключиться абоненты Осиповичей, Зельвы, Брагина, Большевика, Семково и Зацени. Наибольшее количество базовых станций появились в Минске — за летний период 4G-сеть увеличилась на 61 станцию. Сеть усилила свое присутствие и в других крупных городах — в Гродно, Витебске, Бресте и Могилеве включена 91 базовая станция, десять новых станций появились в Борисове.
Полуторатысячная базовая станция расположена в Могилеве. Всего же доступ к LTE-сети beCloud сейчас имеют жители более 170 городов страны.
С июня этого года пользователи высокоскоростного интернета сгенерировали 25 тысяч терабайт трафика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года популярность 4G возросла почти на 200% (9 тысяч терабайт в 2017-м).
4G-станции beCloud обеспечивают высокий уровень качества интернета благодаря строительству сети сразу в двух диапазонах: 2.600 и 1.800 МГц. Это гарантирует пользователям технологии широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных (в среднем до 30 Мбит/с).
В долгосрочных планах инфраструктурного оператора beCloud — продолжать развитие LTE в Беларуси и подготовить ее для запуска технологии 5G.
СООО "Белорусские облачные технологии" (beCloud) — инфраструктурный оператор, созданный на основании указа президента в 2012 году. Его деятельность заключается в проектировании, строительстве, оснащении и эксплуатации опорной сети передачи данных для Единой республиканской сети передачи данных, республиканского центра обработки данных, сети четвертого поколения LTE, участка транзитной магистрали сети электросвязи по территории Беларуси.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Инфраструктурный оператор beCloud менее чем за три месяца на треть увеличил количество базовых станций 4G
Минск, 3 сентября. Количество базовых станций технологии связи LTE Advanced (4G) достигло в Беларуси полутора тысяч, сообщила БелаПАН пресс-служба инфраструктурного...
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