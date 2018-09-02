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Инфраструктурный оператор beCloud менее чем за три месяца на треть увеличил количество базовых станций 4G

03.09.2018 12:58 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 сентября. Количество базовых станций технологии связи LTE Advanced (4G) достигло в Беларуси полутора тысяч, сообщила БелаПАН пресс-служба инфраструктурного оператора beCloud, который занимается строительством сети LTE для последующего предоставления ее в пользование всем заинтересованным операторам.

Услуга 4G, работающая на основе сети beCloud, доступна абонентам мобильных операторов "МТС" и life:). Мобильные операторы ранее сообщили о превышении двухмиллионного рубежа по количеству подключенных к сети 4G абонентов.

Как отметили специалисты beCloud, менее чем за три месяца количество базовых станций LTE в стране увеличилось на 30%, на карте сети доступа к высокоскоростному мобильному интернету появилось еще шесть крупных белорусских городов, а суммарный трафик пользователей превысил 72 тысячи терабайт.

К сети 4G в Беларуси теперь могут подключиться абоненты Осиповичей, Зельвы, Брагина, Большевика, Семково и Зацени. Наибольшее количество базовых станций появились в Минске — за летний период 4G-сеть увеличилась на 61 станцию. Сеть усилила свое присутствие и в других крупных городах — в Гродно, Витебске, Бресте и Могилеве включена 91 базовая станция, десять новых станций появились в Борисове.

Полуторатысячная базовая станция расположена в Могилеве. Всего же доступ к LTE-сети beCloud сейчас имеют жители более 170 городов страны.

С июня этого года пользователи высокоскоростного интернета сгенерировали 25 тысяч терабайт трафика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года популярность 4G возросла почти на 200% (9 тысяч терабайт в 2017-м).

4G-станции beCloud обеспечивают высокий уровень качества интернета благодаря строительству сети сразу в двух диапазонах: 2.600 и 1.800 МГц. Это гарантирует пользователям технологии широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных (в среднем до 30 Мбит/с).

В долгосрочных планах инфраструктурного оператора beCloud — продолжать развитие LTE в Беларуси и подготовить ее для запуска технологии 5G.

СООО "Белорусские облачные технологии" (beCloud) — инфраструктурный оператор, созданный на основании указа президента в 2012 году. Его деятельность заключается в проектировании, строительстве, оснащении и эксплуатации опорной сети передачи данных для Единой республиканской сети передачи данных, республиканского центра обработки данных, сети четвертого поколения LTE, участка транзитной магистрали сети электросвязи по территории Беларуси.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минск, 3 сентября. Количество базовых станций технологии связи LTE Advanced (4G) достигло в Беларуси полутора тысяч, сообщила БелаПАН пресс-служба инфраструктурного...
 
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